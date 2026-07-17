17 de julio de 2026
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Sitio Andino
Provincia de Mendoza

Así será el domingo mundialista en la provincia de Mendoza con seguridad reforzada y sin transporte

Autoridades locales dieron a conocer el operativo de seguridad que se pondrá en marcha en toda la provincia de Mendoza, durante la gran final del Mundial 2026.

Mundial 2026: tres mil policías custodiarán las calles de Mendoza y se interrumpe el transporte.

Mundial 2026: tres mil policías custodiarán las calles de Mendoza y se interrumpe el transporte.

 Por Natalia Mantineo

La provincia de Mendoza desplegará 3000 policías para custodiar las calles por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España este domingo a las 16. El operativo, además, incluye la interrupción temporal del servicio de transporte público y un refuerzo del 30% en el personal de salud para garantizar la seguridad durante los festejos.

El operativo, detallado por Hernán Amat y el jefe de la Policía Marcelo Calipo, replicará las requisas previas y vallados en Arístides Villanueva, Kilómetro Cero y la Peatonal Sarmiento. Al ser día domingo, se pondrá especial foco en custodiar vidrieras y frentes de comercios que estarán cerrados.

Hernán Amat, titular de Relaciones con la comunidad.

Hernán Amat, titular de Relaciones con la comunidad.

Amat destacó que tras la semifinal del miércoles -donde se movilizaron unas 100.000 personas- la gran mayoría se comportó de forma pacífica. Asimismo, confirmó que cerca de 180 personas aprehendidas durante todo el certamen ya fueron informadas a la Nación para ser ingresadas al sistema "Tribuna Segura". Ante la posible presencia de armas, la directiva hacia los efectivos es el secuestro inmediato y la detención.

Interrupción del servicio de micros

Por determinación de la Subsecretaría de Transporte conducida por Luis Borrego, en el Gran Mendoza, el servicio de colectivos sufrirá un corte temporal entre las 17.30 y las 20 para evitar el colapso vehicular que el miércoles impidió al 75% de las unidades del Gran Mendoza terminar sus recorridos. La medida se aplicará independientemente del resultado del partido.

Tránsito en Ciudad de Mendoza: cortes de calles y desvíos para este 30 de junio.

Tránsito en Ciudad de Mendoza: cortes de calles y desvíos para este 30 de junio.

Amat aclaró que "desde Seguridad no se recomendó suspender el servicio y que no habrá policías a bordo de cada unidad por razones logísticas, aunque el CEO provincial mantendrá contacto directo con las empresas para acudir ante emergencias".

Por su parte, el metrotranvía circulará con normalidad, supeditado a cortes parciales por fuerza mayor si el colapso peatonal en los cruces (como Arístides Villanueva y Belgrano) pone en riesgo la circulación.

El servicio de metrotranvía funcionará con normalidad.

El servicio de metrotranvía funcionará con normalidad.

Salud, con aumento de personal

Para la jornada, el sistema de Salud aumentará un 30% su personal de asistencia médica, sumando de forma excepcional el trabajo de las motoambulancias durante el domingo para dar respuesta rápida en las zonas de mayor aglomeración.

Salud sumará las motoambulancias para el operativo del domingo.

Salud sumará las motoambulancias para el operativo del domingo.

Las autoridades piden a la población celebrar con responsabiidad y mucha precaución.

El Valle de Uco y los operativos que se llevarán a cabo el próximo domingo

Las tareas preventivas y operativas en el Valle de Uco iniciarán este sábado y concluirán el día lunes. Apelan a festejar con respeto y tranquilidad.

Operativo especial en General Alvear para el próximo domingo

Tras los incidentes en los festejos por el pase de la Selección Argentina a la final desde la Seccional 14, el jefe de la Departamental de General Alvear, comisario Fernando Ludueña, anticipó cómo será el operativo que se implementará para el próximo domingo. Según dijo, se evalúa cortar la rotonda del kilómetro cero de la Ciudad y reforzar el operativo además en los distritos. En total serán 85 los policías afectados. Si bien Ludueña intentó evitar los cuestionamientos por los hechos de violencia registrados en su jurisdicción el miércoles pasado, reconoció que hubo aspectos negativos, especialmente los ligados al tránsito y al expendio de alcohol a menores.

Comisario Iván Bermudez, desde San Rafael, refiere a los operativos para el domingo

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