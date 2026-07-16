Atención, Argentina: se definió quién será el árbitro de la final del Mundial 2026

Atención, Argentina: ya se conoció quién será el árbitro de la final del Mundial 2026

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Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza) Final del Mundial 2026: quién es el árbitro del partido La FIFA confirmó que el experimentado árbitro esloveno Slavko Vincic será el encargado de impartir justicia en la final entre la Albiceleste y la Furia Roja, un duelo decisivo que definirá al campeón del Mundial 2026.

Con una amplia trayectoria internacional, Vini acumula más de 50 partidos dirigidos en la Champions League, entre ellos la final de la temporada 2023/24 entre Real Madrid y Borussia Dortmund. Sin embargo, para la Selección Argentina su nombre está asociado a un recuerdo poco feliz, porque fue el mismo árbitro de la sorpresiva derrota por 2-1 frente a Arabia Saudita en el debut del Mundial de Qatar 2022.

Además de dirigir otros encuentros en la Copa del Mundo de Qatar, donde Argentina se consagró campeona, también estuvo presente en el Mundial de Clubes 2025. En el Mundial 2026 ya arbitró varios partidos, entre ellos el empate entre Marruecos y Brasil, la victoria de Argelia sobre Jordania y el encuentro de dieciseisavos de final en el que Ecuador quedó eliminado frente a México. En ese compromiso expulsó a Piero Hincapié por una conducta antideportiva.

En cuanto a España, Vincic también registra varios antecedentes. Dirigió un amistoso frente a Colombia, tres encuentros correspondientes a las Eurocopas 2020 y 2024, además de una semifinal de la UEFA Nations League 2024. En esos cinco partidos, la selección española no sufrió derrotas bajo su arbitraje. El árbitro esloveno estará acompañado por sus compatriotas Tomaz Klancnik como asistente número uno y Andraz Kovacic como asistente número dos. Fuente: Olé.