Mundial 2026: Tomás Roncero calentó la final con una polémica frase sobre Argentina "Van agrandados"

Tomás Roncero volvió a generar polémica en la previa de la final del Mundial 2026 con provocadoras declaraciones dirigidas a la Selección argentina.

La previa de la final entre Argentina y España por el Mundial 2026 comenzó a jugarse fuera de la cancha. El periodista español Tomás Roncero , uno de los panelistas más reconocidos de El Chiringuito de Jugones , lanzó una serie de declaraciones provocadoras contra la Selección argentina , Lionel Messi y los hinchas albicelestes de cara al encuentro del próximo domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Durante una emisión de El Chiringuito de Jugones , Roncero aseguró que la final ante Argentina representa un desafío especial para España y elevó el tono de la previa con frases dirigidas al conjunto de Lionel Scaloni .

En ese contexto, sostuvo que los argentinos "van agrandados" y afirmó que "ya ganaron su Mundial por ganarle a Inglaterra" , en referencia al triunfo albiceleste por 2-1 en las semifinales. Además, aseguró que España "los va a poner en su sitio" .

Fiel a su estilo y a su histórica postura crítica hacia Lionel Messi , el periodista español también dedicó comentarios al capitán argentino durante el programa.

Roncero aseguró que tiene ganas de celebrar "en la cara de Messi y los Messiánicos" si España consigue el título y hasta llegó a sostener que, en caso de conquistar el Mundial, la selección española no tendría necesidad de presentarse en la edición de 2030 por la magnitud que tendría ese logro.

Polémica por sus comentarios sobre Malvinas

Otro de los momentos más controvertidos de su intervención llegó cuando realizó comentarios irrespetuosos sobre las Islas Malvinas, en medio de su análisis de la rivalidad entre argentinos y españoles de cara a la final.

Las declaraciones generaron un fuerte rechazo en redes sociales y rápidamente comenzaron a viralizarse entre los hinchas argentinos, que respondieron a las provocaciones mientras esperan el duelo decisivo del Mundial 2026.

Argentina y España definirán al campeón del Mundial 2026

La Selección argentina buscará defender el título obtenido en Qatar 2022 cuando enfrente a España el próximo domingo 19 de julio, desde las 16 (hora argentina), en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Será la segunda final mundialista consecutiva para el equipo de Lionel Scaloni, que intentará conquistar la cuarta Copa del Mundo de la historia del fútbol argentino frente a una selección española que persigue su segundo título.