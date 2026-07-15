Mundial 2026: el campeón nunca se rindió, se lo dio vuelta a Inglaterra y está otra vez en la final

Argentina volvió a demostrar por qué es el campeón y ahora va por el Mundial 2026.

La Selección argentina volvió a escribir una página inolvidable en la historia del fútbol. El equipo de Lionel Scaloni derrotó 2-1 a Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta , revirtió un encuentro que comenzó cuesta arriba y se clasificó a la final del Mundial 2026 , donde buscará defender la corona frente a España .

El vigente campeón del mundo volvió a exhibir carácter, jerarquía y personalidad para levantarse tras el golpe sufrido en el segundo tiempo. Con un cierre arrollador, Enzo Fernández igualó el marcador y Lautaro Martínez desató la locura en tiempo de descuento para sellar una victoria tan sufrida como absolutamente merecida .

El primer tiempo fue muy parejo , con mucha intensidad, pierna fuerte y pocas situaciones claras. Inglaterra avisó con un cabezazo de John Stones , mientras que Argentina respondió con un potente remate de Enzo Fernández que pasó a centímetros del travesaño.

#FIFAWorldCup ¡A LA FINAL, ARGENTINA DE MI VIDA! No traten de entenderlo, hay que nacer acá para sentir este orgullo en el pecho. Una vez más pusimos al país donde se merece estar. ¡Gracias, muchachos! pic.twitter.com/vpZVzpgclz

El golpe llegó apenas comenzado el complemento. A los 54 minutos , Anthony Gordon apareció por el segundo palo tras un centro de Morgan Rogers y marcó el 1-0 para los ingleses. Sin embargo, lejos de desmoronarse, la Scaloneta reaccionó con personalidad , adelantó sus líneas y comenzó a inclinar definitivamente la cancha.

Enzo Fernández y Lautaro Martínez firmaron una remontada para la historia

Jordan Pickford sostuvo durante varios minutos la ventaja inglesa con intervenciones decisivas ante Julián Álvarez, Nicolás González y Alexis Mac Allister. Pero la presión argentina terminó rompiendo la resistencia europea.

A los 85 minutos apareció el empate. Lionel Messi asistió a Enzo Fernández, quien controló con calidad y sacó un derechazo cruzado imposible para el arquero inglés para establecer el 1-1.

Cuando todo parecía conducir al alargue llegó el golpe definitivo del campeón. A los 91 minutos, tras un remate de Mac Allister que se estrelló en el palo, Messi volvió a intervenir con un centro preciso desde la derecha para que Lautaro Martínez apareciera por el segundo palo y empujara la pelota al fondo de la red para el 2-1 definitivo.

Argentina jugará la final del Mundial 2026 y buscará el bicampeonato

Con esta victoria, Argentina disputará su segunda final mundialista consecutiva y tendrá la oportunidad de defender el título conseguido en Qatar 2022. El rival será España, que dejó en el camino a Francia en la otra semifinal.

El próximo domingo, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, la Selección volverá a jugar por la gloria máxima. A un partido de otra estrella, el equipo de Scaloni volvió a demostrar que el corazón del campeón sigue más vivo que nunca.

Los goles del partido

Gol de Inglaterra



Gordon y el 1-0 ante Argentina a los 55'. pic.twitter.com/UcRUMeAlty — TyC Sports (@TyCSports) July 15, 2026

¡¡¡¡¡¡EL TOPO GIGIO, SÍ ENZOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!! ¡¡¡QUÉ GOLAZO, NENE!!!!



A los 85', Enzo Fernández le rompió el arco a Inglaterra, clavó el 1-1 del partido, y así lo festejó. pic.twitter.com/hnlHVxaiXY — TyC Sports (@TyCSports) July 15, 2026

La síntesis

Las estadísticas del torneo