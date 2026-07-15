15 de julio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: el campeón nunca se rindió, se lo dio vuelta a Inglaterra y está otra vez en la final

La Selección venció 2-1 a los ingleses en la semi del exigente Mundial 2026. Mirá lo sucedido en un duelo memorable.

Argentina volvió a demostrar por qué es el campeón y ahora va por el Mundial 2026.

Argentina volvió a demostrar por qué es el campeón y ahora va por el Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección argentina volvió a escribir una página inolvidable en la historia del fútbol. El equipo de Lionel Scaloni derrotó 2-1 a Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, revirtió un encuentro que comenzó cuesta arriba y se clasificó a la final del Mundial 2026, donde buscará defender la corona frente a España.

Inglaterra golpeó primero, pero Argentina jamás bajó los brazos

El primer tiempo fue muy parejo, con mucha intensidad, pierna fuerte y pocas situaciones claras. Inglaterra avisó con un cabezazo de John Stones, mientras que Argentina respondió con un potente remate de Enzo Fernández que pasó a centímetros del travesaño.

El golpe llegó apenas comenzado el complemento. A los 54 minutos, Anthony Gordon apareció por el segundo palo tras un centro de Morgan Rogers y marcó el 1-0 para los ingleses. Sin embargo, lejos de desmoronarse, la Scaloneta reaccionó con personalidad, adelantó sus líneas y comenzó a inclinar definitivamente la cancha.

Enzo Fernández y Lautaro Martínez firmaron una remontada para la historia

Jordan Pickford sostuvo durante varios minutos la ventaja inglesa con intervenciones decisivas ante Julián Álvarez, Nicolás González y Alexis Mac Allister. Pero la presión argentina terminó rompiendo la resistencia europea.

A los 85 minutos apareció el empate. Lionel Messi asistió a Enzo Fernández, quien controló con calidad y sacó un derechazo cruzado imposible para el arquero inglés para establecer el 1-1.

Cuando todo parecía conducir al alargue llegó el golpe definitivo del campeón. A los 91 minutos, tras un remate de Mac Allister que se estrelló en el palo, Messi volvió a intervenir con un centro preciso desde la derecha para que Lautaro Martínez apareciera por el segundo palo y empujara la pelota al fondo de la red para el 2-1 definitivo.

Argentina jugará la final del Mundial 2026 y buscará el bicampeonato

Con esta victoria, Argentina disputará su segunda final mundialista consecutiva y tendrá la oportunidad de defender el título conseguido en Qatar 2022. El rival será España, que dejó en el camino a Francia en la otra semifinal.

El próximo domingo, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, la Selección volverá a jugar por la gloria máxima. A un partido de otra estrella, el equipo de Scaloni volvió a demostrar que el corazón del campeón sigue más vivo que nunca.

Los goles del partido

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