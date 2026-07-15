15 de julio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: cuándo juegan Argentina vs España por la final, horario, estadio y todo lo que hay que saber

La Selección se metió en la definición del exigente Mundial 2026 a puro corazón. Repasá todo lo que se viene.

La Selección argentina buscará defender la corona en el competitivo Mundial 2026.

La Selección argentina buscará defender la corona en el competitivo Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección argentina ya conoce cuándo volverá a salir a la cancha en el Mundial 2026. Después de una remontada inolvidable frente a Inglaterra por 2-1 en Atlanta, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se metió en la gran final del torneo y ahora buscará defender el título obtenido en Qatar 2022 frente a España.

La Roja, que en la otra semifinal dejó en el camino a Francia con un sólido triunfo por 2-0, será el último obstáculo de la Albiceleste en su camino hacia el bicampeonato y la conquista de la cuarta estrella.

El encuentro comenzará a las 16 (hora argentina) y definirá al campeón de la primera Copa del Mundo organizada con 48 selecciones.

Datos de la final

  • Fecha: domingo 19 de julio.
  • Hora: 16:00 (Argentina).
  • Estadio: New York/New Jersey Stadium.
  • Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.

Argentina buscará el bicampeonato y la cuarta estrella

La Albiceleste disputará la séptima final mundialista de su historia y la segunda de manera consecutiva tras la conquista en Qatar 2022. Si derrota a España, alcanzará su cuarta Copa del Mundo, luego de las obtenidas en 1978, 1986 y 2022.

Además, el seleccionado nacional igualará la línea de Alemania e Italia, ambos con cuatro títulos mundiales, y quedará a solo una consagración de Brasil, líder histórico con cinco.

España vuelve a una final después de 16 años

El conjunto español jugará apenas la segunda final mundialista de su historia. La anterior fue en Sudáfrica 2010, cuando derrotó 1-0 a Países Bajos con el recordado gol de Andrés Iniesta en el tiempo suplementario.

Con una nueva generación de figuras, España intentará conquistar su segunda Copa del Mundo y frustrar el sueño argentino de retener el título.

Un duelo con historia y una Finalissima pendiente

Argentina y España solo se enfrentaron una vez en una Copa del Mundo. Fue en la fase de grupos de Inglaterra 1966, con triunfo español por 2-1.

Sin embargo, este será un cruce muy especial porque enfrentará a los campeones de la Copa América 2024 y la Eurocopa 2024, un duelo que nunca pudo disputarse por la Finalissima y que ahora tendrá como escenario el partido más importante del fútbol mundial.

El próximo domingo, Argentina tendrá una nueva cita con la historia. En Nueva Jersey, el equipo de Lionel Scaloni buscará defender la corona, conquistar el bicampeonato y sumar una nueva estrella frente a una España que también quiere volver a tocar el cielo.

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