Victoria Villarruel calentó la previa del encuentro entre Argentina e Inglaterra. NA

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Por Sitio Andino Política







La vicepresidenta Victoria Villarruel se expresó en redes sociales en la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra y catalogó al seleccionado británico como "los piratas usurpadores", en alusión al reclamo histórico por la soberanía de las Islas Malvinas.

Mañana jugamos contra los piratas usurpadores.

No es un partido más.

No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores.

¡Aguante Argentina! Porque… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026 "Mañana jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más", escribió la Presidenta del Senado a través de la red social X.

En su publicación, Villaruel afirmó también que: "Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores", vinculando la gesta de Diego Armando Maradona en el Mundial de México 1986 con el presente del equipo capitaneado por Lionel Messi.

La vicepresidenta, reconocida por mantener una postura firme y activa en lo que respecta a la guerra de Malvinas y el reconocimiento a los veteranos del conflicto bélico de 1982, cerró su mensaje con una arenga patriótica: "¡Aguante Argentina! ¡Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!"

Argentina busca un lugar en la final de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 Este miércoles, la Selección Argentina se enfrenta este miércoles a Inglaterra por la semifinal, en busca de meterse en la final del Mundial 2026, donde ya espera España, tras eliminar a Francia. El encuentro se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, a partir de las 16. Posible formación de Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; De Paul o Palacios o Simeone o Nicolás González, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.