Javier Milei asistirá a la vigilia por el 9 de julio en Tucumán

El presidente Javier Milei y gran parte de su Gabinete asistirán a la vigilia que se realizará en la Casa Histórica de Tucumán durante la noche del 8 de julio para conmemorar el 210° aniversario de la independencia argentina . También se espera la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel y de diversos gobernadores .

La agenda presidencial será intensa. La delegación arribaría a San Miguel de Tucumán alrededor de las 20 del miércoles , para luego participar de la Vigilia Patria a la medianoche. El jefe de Estado brindará un discurso que será transmitido por cadena nacional. Posteriormente, regresará a Buenos Aires para participar del Tedeum del 9 de julio en la Catedral Metropolitana.

La visita del libertario fue confirmada por el propio mandatario tucumano Osvaldo Jaldo . Se tratará del primer compromiso formal de Diego Santilli como jefe de Gabinete. Además, gobernadores fueron invitados, en medio de las negociaciones del funcionario para impulsar la agenda legislativa del oficialismo.

En Casa Rosada descuentan que la llave para concretar la eliminación de las PASO , una de las claves que detectan para la reelección del mandatario en 2027, está en las provincias, por lo que Santilli en tadem con Eduardo "Lule" Menem trabajan en la tarea.

El Gobierno nacional postergó una reunión clave

El Gobierno nacional había fijado la primera reunión de la mesa política con Diego Santilli como jefe de Gabinete y Fabián Fernández, nuevo secretario de Comunicación -tras la salida del Ejecutivo del cuestionado Manuel Adorni-, para el próximo martes, a las 13. Sin embargo, el encuentro programado por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, fue suspendido por el partido de la Selección Argentina contra Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026, y pasó para el miércoles, a las 17.

El oficialismo quiere empezar a trazar la nueva etapa política del Gobierno, con cambios internos y nuevas prioridades legislativas: la reforma política, que incluye la eliminación de las elecciones PASO, el recorte al régimen de Zona Fría y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal.

Hasta ahora, no cuenta por ahora con los votos necesarios para avanzar en ninguno de esos frentes. Lo más próximo es, el Senado, que sesionaría para tratar la ley de propiedad privada, varios pliegos judiciales, ascensos diplomáticos y la ley “Hojarasca”.