30 de junio de 2026
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Diego Santilli

Tras la polémica por el caso Adorni, este martes Diego Santilli asumirá como Jefe de Gabinete

El Ministro del Interior comandará a los funcionarios de las diferentes carteras de gobierno, luego de la renuncia de Manuel Adorni.

Tras la polémica por el caso Adorni, este martes Diego Santilli asumirá como Jefe de Gabinete de Ministros
Tras la polémica por el caso Adorni, este martes Diego Santilli asumirá como Jefe de Gabinete de Ministros X (ex Twitter)
 Por Sofía Pons

Finalmente, este martes Diego Santilli asumirá su nuevo cargo como Jefe de Gabinete de Ministros. El actual titular de la cartera del Interior pasará a comandar a los funcionarios de Javier Milei, pero seguirá gestionando el vínculo con los gobernadores.

El elegido por los hermanos Milei para comandar a todo el gabinete, había asumido en la cartera del Interior para calmar las aguas con los gobernadores, negociar el apoyo en el Congreso para las reformas que busca implementar el Ejecutivo y comenzar a armar el tablero de las próximas elecciones. Ahora mantendrá el vínculo con los titulares de las provincias, pero sumará la gestión de gobierno de la mano de los ministros restantes. Inicialmente Santilli iba a asumir a las 16, pero el vocero presidencial Adrian Raver aclaró que el acto será a las 17:30.

Diego Santilli, el de la vieja política elegido por los Milei

Luego de la renuncia de Adorni, el domingo el Presidente oficializó a Santilli como el nuevo Jefe de Gabinete de Ministros, mediante un anuncio en sus redes sociales: "Delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo".

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Por su parte, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, publicó un mensaje de despedida para Adorni a través de X, pero no felicitó al sucesor. A su vez, Santilli le agradeció al Presidente por elegirlo para comandar a los ministros.

"Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia. Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente, con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron", indicó.

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Martes de asunción y debut

Además de la asunción del nuevo Jefe de Gabinete, este martes hará su debut oficial el nuevo vocero presidencial, Adrian Ravier, quien brindará su primera conferencia de prensa a las 11. El flamante funcionario hizo su presentación en Casa Rosada el viernes pasado.

A su vez, aclararon que las conferencias de prensa volverán a ser todos los martes a las 11, costumbre que Adorni había discontinuado.

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