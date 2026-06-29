Keiko Fujimori ganó el balotaje y será la nueva presidenta de Perú

La candidata de derecha Keiko Fujimori fue elegida presidenta de Perú al imponerse por un estrecho margen sobre el postulante de izquierda Roberto Sánchez , según los resultados finales del escrutinio difundidos este lunes por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), tres semanas después de la segunda vuelta electoral.

Con el 100% de las actas contabilizadas , Fujimori obtuvo el 50,13% de los votos , mientras que Sánchez alcanzó el 49,86%, en una de las elecciones más reñidas de la historia reciente del país.

La publicación de los resultados oficiales puso fin a semanas de expectativa tras el balotaje, en el que la diferencia entre ambos candidatos se mantuvo mínima durante todo el proceso de conteo. El ajustado resultado refleja la fuerte polarización política que atraviesa Perú, donde la disputa entre las principales fuerzas dejó un escenario dividido prácticamente en partes iguales entre los votantes.

Keiko Fujimori asumirá asumirá el 28 de julio la presidencia con el desafío de gobernar un país marcado por profundas diferencias políticas y sociales, en un contexto en el que deberá buscar consensos para garantizar la gobernabilidad.

Por cuántos votos ganó Keiko Fujimori

El escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú concluyó este lunes, veintidós días después de la votación celebrada el 7 de junio, y confirmó el triunfo de Fujimori sobre Sánchez por una estrecha diferencia de 49.641 votos.

Con el escrutinio completado al 100 % por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú, Fujimori obtuvo el 50,135 % de los votos válidos al recibir 9.223.396 sufragios, frente al 49,865 % de Sánchez, que sumó un total de 9.173.755 papeletas.

Es la tercera elección presidencial consecutiva en Perú que se decide por menos de 50.000 votos.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene previsto proclamar oficialmente los resultados el próximo viernes 3 de julio, en un acto donde Fujimori será declarada presidenta electa del país, mientras que el 15 de julio recibirá las credenciales y el 28 de julio será investida presidenta en un acto en el Parlamento con motivo del día nacional de Perú.

La hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) logró así ser elegida presidenta en su cuarta candidatura, luego de haber perdido en la segunda vuelta de las tres elecciones presidenciales anteriores frente a Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).