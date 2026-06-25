Tras los sismos en Venezuela, el número de desaparecidos superaría los 40.000

Los sismos que sacudieron a Venezuela dejaron una cifra que crece hora a hora . En el día después, hoy serían más de 40 mil personas reportadas como desaparecidas , según un registro ciudadano que contrasta fuertemente con el balance oficial del Gobierno venezolano.

La incertidumbre se profundiza en medio de cortes de electricidad, internet y telefonía que mantienen incomunicadas a miles de familias.

La plataforma ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela , creada por voluntarios para facilitar el reencuentro de familias, ya registra más de 40.000 personas reportadas como "sin contacto" , una cifra que evidencia la magnitud de la emergencia y las enormes dificultades para restablecer las comunicaciones en las zonas más afectadas .

Allí, familiares y amigos pueden reportar desaparecidos, consultar si alguien ya fue localizado y actualizar los registros cuando una persona aparece con vida. La herramienta comenzó a utilizarse masivamente pocas horas después del desastre y se convirtió en uno de los principales canales para compartir información, en un contexto donde los servicios de comunicación permanecen seriamente afectados.

Sin embargo, esa cifra no implica necesariamente que todas esas personas hayan fallecido o continúen desaparecidas. Muchas de ellas simplemente están incomunicadas, sin acceso a electricidad ni señal telefónica. Aun así, el número refleja con crudeza la angustia que viven miles de familias venezolanas, además de ciudadanos que intentan localizar a sus seres queridos desde el exterior.

Esta cifra contrasta de manera notoria con el balance oficial del Gobierno venezolano, que reconoció apenas 157 personas desaparecidas tras los terremotos, en un escenario donde se reportaron 188 muertos y 1.520 heridos.

Venezuela - SISMO.25-Junio-2026 - Desaparecidos (1) Casas y edificios destruidos: el panorama desolador para los habitantes de Caracas. Foto: BBC

La diferencia entre ambos números responde a una lógica distinta de registro. Mientras el balance oficial contabiliza únicamente a los desaparecidos confirmados dentro de las operaciones de búsqueda y rescate, la plataforma ciudadana reúne todos los reportes de familiares que aún no logran comunicarse con sus seres queridos, incluidos los casos que después se resuelven por una simple falta de señal.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no explicaron públicamente la enorme brecha entre ambas estadísticas. Mientras tanto, los desarrolladores de la plataforma solicitaron a quienes logren reencontrarse con sus familiares que actualicen el estado de los reportes, con el objetivo de mantener la base de datos lo más precisa posible y facilitar así la localización de quienes todavía permanecen sin contacto.

Cancillería argentina se contactó con el Gobierno venezolano: trabajan en el envío de ayuda humanitaria

En medio de la emergencia, el canciller argentino, Pablo Quirno, confirmó que el Gobierno nacional ya estableció contacto con las autoridades venezolanas para coordinar la asistencia internacional. "Venezuela necesita rescatistas. Estamos reuniendo todos esos recursos para ponerlos a disposición y que ellos determinen la mejor manera de utilizarlos", afirmó el funcionario durante una entrevista televisiva.

Embed Acabo de comunicarme con el Canciller de Venezuela, Yván Gil, a quién le expresé, de parte del gobierno de Argentina, nuestra solidaridad y la disposición de proveer asistencia humanitaria en estos difíciles momentos que atraviesan.



Nuestros equipos permanecen en contacto y… — Pablo Quirno (@pabloquirno) June 25, 2026

Quirno explicó que la prioridad inmediata son las tareas de rescate y pidió cautela ante la ansiedad de familiares y allegados que esperan noticias. "Sepan que se está haciendo todo lo posible para evaluar la situación y generar las operaciones de rescate pertinentes. El mensaje para los venezolanos es que el mundo los está apoyando", sostuvo.

El canciller agregó que la Argentina mantiene contactos permanentes con Estados Unidos y otros gobiernos para canalizar la ayuda internacional de manera coordinada. "Estamos organizando un canal de solidaridad, pero ahora estamos abocados a las tareas de rescate. Es un operativo multinacional que va a llevar tiempo", explicó, en referencia a la magnitud del desafío logístico que enfrenta la región.

Fuente: NA