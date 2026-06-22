Colombia eligió presidente: las claves de una elección marcada por la polarización.

Con el 99,99% de las mesas escrutadas , Abelardo de la Espriella se impuso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia con 12.959.542 votos (49,66%) , frente a los 12.708.712 (48,70%) obtenidos por Iván Cepeda. La diferencia fue de apenas 250.830 votos , equivalente al 0,96% , en una de las contiendas más reñidas de los últimos años.

Para Augusto Grilli Fox, analista internacional, el dato más relevante no pasa únicamente por el triunfo de la derecha, sino por el nivel de polarización que atraviesa a Colombia y que, según sostiene, también se replica en otros países de América Latina.

"Se ha vivido un proceso electoral en el cual la diferencia ha sido muy reducida. Es un electorado absolutamente polarizado y con el desafío de la gobernabilidad", analizó Grilli Fox durante su columna semanal en Aconcagua Radio.

El especialista remarcó que la elevada participación, cercana al 63%, refleja la importancia que tuvo la elección para la sociedad colombiana, aunque advirtió que el próximo gobierno enfrentará importantes desafíos internos.

"Es un candidato que ha manifestado su admiración por la figura de Nayib Bukele en El Salvador y de Javier Milei en Argentina", señaló al referirse al presidente electo, al tiempo que advirtió que la gobernabilidad estará condicionada por un escenario político dividido.

colombia elecciones 2026 Una participación cercana al 63% evidenció la relevancia que tuvo la elección en Colombia.

Grilli Fox también recordó que Colombia enfrenta problemas estructurales que seguirán marcando la agenda del próximo gobierno. "Hay un marco laboral con una gran informalidad, la necesidad de estructurar la capacidad de aportes y también entender la polarización en materia de violencia, sumado a los propios movimientos internos que hay dentro del país", sostuvo.

La mirada sobre América Latina y el rol de Estados Unidos

Para el analista, lo ocurrido en Colombia forma parte de una tendencia que ya se observó en otros procesos electorales de la región como, por ejemplo, en Perú, Chile y Argentina.

En ese sentido, consideró que estos escenarios también están atravesados por la influencia de Estados Unidos. "Podemos identificar una injerencia directa del gobierno de Donald Trump en la región, con el objetivo de generar una tendencia global que se proyecta como una suerte de 'doctrina Monroe 2'", explicó.

Según Grilli Fox, esa estrategia también pone el foco en los próximos desafíos electorales de la región, especialmente en Brasil. "Hay procesos que vienen en los cuales Estados Unidos estará muy presente. Brasil es la gran trastienda que queda de acá a fin de año", aseguró.

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