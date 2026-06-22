Arrancó el invierno: dos departamentos de Mendoza entre los más fríos del país.

El inicio del invierno astronómico llegó acompañado de temperaturas extremas en gran parte de la Argentina. De acuerdo al Ranking de Temperaturas oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional en las primeras horas de este lunes, dos departamentos de la provincia de Mendoza se posicionaron dentro del listado de las localidades más frías de todo el territorio nacional.

Invierno en Mendoza: Malargüe y San Rafael, entre los departamentos más fríos del país.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional, la comuna de Malargüe se ubicó en el tercer lugar del podio nacional al registrar una temperatura real de -2.6°C , con una bajísima sensación térmica (ST) que alcanzó los -4.8°C y una humedad relativa del 76%.

Un poco más abajo en el ranking oficial, pero compartiendo el termómetro bajo cero, se posicionó San Rafael . El corazón del sur mendocino registró a primera hora una temperatura de -0.6°C , aunque la sensación térmica fue notablemente más hostil, desplomándose hasta los -4.7°C debido a las condiciones de viento locales, con una humedad del 65%.

El ranking general de la mañana estuvo liderado por las localidades patagónicas de El Calafate (-4.4°C de temperatura y -8.3°C de sensación térmica) y Perito Moreno (-3.2°C), ambas ubicadas en la provincia de Santa Cruz.

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Llega la semana más fría de lo que va del año

Este lunes marca el inicio de un período que los principales meteorólogos del país ya catalogan como la semana más fría de todo el año. La combinación de un potente sistema de alta presión con el ingreso persistente de una masa de aire de origen polar sobre la región central y cuyana generará jornadas con máximas que difícilmente superen los dos dígitos en Mendoza.

Para el Gran Mendoza y las principales zonas productivas, se prevé que las heladas generales continúen siendo intensas y generalizadas durante los próximos días.

30 de junio, nieve, frio, nevado. invierno, clima, tiempo, pronostico.jpg Para los próximos días se prevén heladas generales. Foto: Yemel Fil

Cuidados y recomendaciones ante las temperaturas extremas

Frente a la persistencia de la ola de frío, las autoridades sanitarias y de defensa civil emitieron una serie de recomendaciones para la población: