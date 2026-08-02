Más turistas y mayor impacto económico durante las vacaciones de invierno en Argentina

Los resultados de este invierno representan una señal positiva para el sector.

Las vacaciones de invierno 2026 dejaron un balance positivo para el turismo argentino. Un total de 4,6 millones de personas viajaron por el país , generando un impacto económico de 1.412 millones de dólares , según el relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Mendoza fue una de las provincias que lideró la temporada .

En moneda local, el movimiento turístico alcanzó los $2,12 billones , lo que representó un crecimiento del 2,5% interanual a precios constantes . Además, la cantidad de turistas aumentó 5,9% respecto de las vacaciones de invierno de 2025, reflejando una recuperación de la actividad luego de la caída registrada el año pasado.

La estadía promedio se ubicó en cuatro días , apenas por encima de los 3,9 días registrados en 2025. En tanto, el gasto diario por turista alcanzó los 115.115 mil pesos , aunque medido a precios reales (descontando el efecto de la inflación) resultó 5,6% inferior al del año anterior.

Desde CAME señalaron que la temporada estuvo atravesada por dos factores determinantes: la llegada tardía de las nevadas en los principales centros de montaña y el impacto que generó el Mundial de fútbol , que modificó el comportamiento de la demanda turística.

La estadía promedio se ubicó en cuatro días, apenas por encima de los 3,9 días registrados en 2025.

"La nieve tardía en las zonas de montaña y el efecto Mundial demoraron el inicio de las vacaciones de invierno, que dejaron resultados dispares", indicó la entidad. Al mismo tiempo, destacó que la llegada de aproximadamente 400.000 turistas internacionales permitió compensar parcialmente la menor demanda del turismo interno.

Según explicó CAME, miles de argentinos viajaron a Estados Unidos para acompañar a la Selección Argentina, lo que redujo el movimiento en algunos destinos locales. Sin embargo, ese fenómeno también despertó el interés de visitantes extranjeros que aprovecharon el impulso internacional de la marca país generado por el desempeño del seleccionado nacional.

Los destinos de nieve lideraron la temporada

Las ciudades vinculadas al turismo de nieve y montaña fueron las principales beneficiadas por las intensas nevadas registradas durante la segunda quincena de julio.

Bariloche volvió a posicionarse como el destino más elegido, con una ocupación cercana al 85%. Foto: Cerro Catedral Ski

En ese contexto, Bariloche volvió a posicionarse como el destino más elegido, con una ocupación cercana al 85%. Detrás se ubicaron Ushuaia, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Esquel y Malargüe, todos con una sólida afluencia de visitantes.

También mostraron un buen desempeño provincias como Mendoza, Córdoba, Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja y Catamarca, impulsadas por una nutrida agenda de actividades culturales, gastronómicas y deportivas. En el caso de Tucumán, los festejos por el 9 de Julio generaron un importante movimiento turístico, con visitantes provenientes de distintos puntos del país, entre ellos autoridades nacionales.

Mendoza fue una de las provincias que lideró la temporada. Gentileza

En contraste, la Costa Atlántica y gran parte de la provincia de Buenos Aires atravesaron una temporada con resultados por debajo de las expectativas. Según el informe, estos destinos registraron uno de los inviernos más débiles de los últimos años, afectados por la menor demanda y por el desvío del gasto turístico hacia el Mundial.

Cuánto costó vacacionar en Argentina durante julio

El informe de CAME remarcó que el precio fue uno de los principales factores que condicionó las decisiones de viaje durante las vacaciones de invierno.

En esa línea, un relevamiento de la Fundación ECOSUR determinó que Córdoba fue el destino nacional más económico para disfrutar de una semana de vacaciones en familia, con un costo estimado de 3.420 mil dólares. El ranking continuó con:

Mendoza: 3.625 mil dólares.

3.625 mil dólares. Salta: 4.213 mil dólares.

En el extremo opuesto se ubicó Bariloche, cuya canasta turística alcanzó los 4.859 mil dólares, principalmente por el elevado costo del alojamiento durante la temporada alta. No obstante, el estudio concluyó que, al considerar el valor de los pasajes aéreos, vacacionar dentro de Argentina continuó siendo, en términos generales, más conveniente que viajar al exterior.

Pese a la mejora observada este año, CAME advirtió que la recuperación aún no alcanza los niveles máximos de actividad. La entidad recordó que en 2025 el turismo interno había retrocedido un 11%, por lo que los resultados de este invierno representan una señal positiva para el sector.

Sin embargo, subrayó que la cantidad de viajeros todavía se ubica un 16,9% por debajo del récord histórico alcanzado en 2023, lo que evidencia que la recuperación del turismo nacional aún tiene margen para consolidarse.