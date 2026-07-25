25 de julio de 2026
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Sitio Andino
Mendoza

El turismo de invierno dejó un balance positivo en Mendoza

Las autoridades esperan mantener el flujo de visitantes durante las próximas semanas y consolidar a Mendoza como destino de turismo invernal.

Balance positivo en Mendoza tras las vacaciones de invierno.

Balance positivo en Mendoza tras las vacaciones de invierno.

Por Sitio Andino Departamentales

El Ente Provincial de Turismo dio a conocer los primeros balances de la temporada turística de invierno en Mendoza y confirmó que la provincia registró un 70% de ocupación promedio.

Desde el organismo calificaron los resultados como muy positivos, impulsados principalmente por el atractivo de la nieve, la oferta de actividades de montaña y el movimiento generado por centros invernales como Las Leñas.

Impacto positivo, por el turismo, en hoteles y restaurantes

En diálogo con Noticiero Andino, la vicepresidenta del EMETUR, Cynthia Maggioni, destacó el buen desarrollo de la temporada y el impacto favorable que tuvo la llegada de turistas en distintos sectores vinculados con la actividad.

El movimiento turístico generó una mayor demanda en hoteles, alojamientos, restaurantes, comercios y prestadores de servicios, principalmente en las zonas cercanas a los principales atractivos invernales.

La funcionaria remarcó que la nieve volvió a posicionarse como uno de los productos más convocantes de Mendoza, tanto para quienes buscan practicar deportes invernales como para aquellos que desean disfrutar de los paisajes cordilleranos.

Pidieron circular con precaución en la montaña

Ante el intenso tránsito registrado hacia la cordillera, Maggioni realizó un llamado a la responsabilidad de turistas y residentes que se trasladan por rutas con presencia de nieve o hielo.

“Es una excelente temporada para Mendoza, pero les pedimos a todos los turistas y residentes que disfruten de la montaña con prudencia, respetando los partes meteorológicos y tomando todas las medidas de seguridad necesarias para transitar en rutas con nieve o hielo”, expresó.

Desde el organismo recomendaron consultar el estado de los caminos antes de viajar, respetar las indicaciones de las autoridades y contar con los elementos obligatorios para circular en alta montaña.

Mendoza espera mantener el movimiento turístico

Con varias semanas por delante en el calendario invernal, la provincia espera mantener un flujo constante de visitantes y continuar fortaleciendo el movimiento de los sectores gastronómico, hotelero y comercial.

Los primeros resultados consolidan a Mendoza como uno de los destinos más elegidos de Sudamérica para disfrutar del turismo de nieve, la montaña y las actividades de invierno.

La vicepresidenta del EMETUR Cynthia Maggioni destacó la temporada invernal por la gran influencia del turismo nacional

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