La historia de vida del abogado que logró que los caballos fueran reconocidos como seres sintientes

El cofundador de la Asociación PEMPA Jerónimo Allende, contó en Noticiero Andino de General Alvear su historia de vida y de cómo es trabajar para rescatar y rehabilitar caballos víctimas de maltrato y faena clandestina. Además, recordó el histórico fallo que los reconoció como seres sintientes y sujetos de derechos.
La historia deJerónimo Allende, abogado animalista y cofundador de la Asociación PEMPA, además de ex jugador de fútbol, quien dedica día a día la defensa de los derechos de los animales es por demás relevante. Allende fue uno de los impulsores de una causa que logró que la Justicia reconociera a los caballos como seres sintientes y sujetos de derechos, un precedente destacado para la protección animal en Mendoza.
Durante la entrevista, relató cómo nació su compromiso con esta causa y de qué manera comenzó a involucrarse en el rescate de animales que atravesaban situaciones de extrema vulnerabilidad.
PEMPA, una asociación dedicada al rescate de caballos
Jerónimo Allende es cofundador de PEMPA, una organización dedicada al rescate, recuperación y rehabilitación de caballos víctimas de maltrato animal y faena clandestina.
La asociación trabaja para brindarles atención veterinaria, alimento y un espacio seguro donde puedan recuperarse de las situaciones de Crueldad hacía los animales, violencia y abandono que atravesaron.
Además del rescate, sus integrantes buscan generar conciencia sobre el bienestar animal y promover un cambio en la manera en la que la sociedad reconoce y protege a los caballos.
Darles voz a quienes no pueden defenderse
Durante su paso por Noticiero Andino, Allende expresó la pasión y la convicción con las que desarrolla esta tarea. Su trabajo busca darles voz a aquellos animales que no pueden defenderse por sí mismos y que se encuentran en un estado de total vulnerabilidad.
Con compromiso y perseverancia, sostiene que es posible transformar la realidad desde el lugar que cada persona ocupa y construir una sociedad con mayor respeto por los derechos de los animales.