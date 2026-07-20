La historia de vida del abogado que logró que los caballos fueran reconocidos como seres sintientes

Jerónimo Allende de Pempa y una historia de vida dedicada a la defensa de los animales.

El cofundador de la Asociación PEMPA Jerónimo Allende, contó en Noticiero Andino de General Alvear su historia de vida y de cómo es trabajar para rescatar y rehabilitar caballos víctimas de maltrato y faena clandestina. Además, recordó el histórico fallo que los reconoció como seres sintientes y sujetos de derechos.

La historia de Jerónimo Allende , abogado animalista y cofundador de la Asociación PEMPA, además de ex jugador de fútbol, quien dedica día a día la defensa de los derechos de los animales es por demás relevante. Allende fue uno de los impulsores de una causa que logró que la Justicia reconociera a los caballos como seres sintientes y sujetos de derechos , un precedente destacado para la protección animal en Mendoza.

Durante la entrevista, relató cómo nació su compromiso con esta causa y de qué manera comenzó a involucrarse en el rescate de animales que atravesaban situaciones de extrema vulnerabilidad.

Jerónimo Allende es cofundador de PEMPA , una organización dedicada al rescate, recuperación y rehabilitación de caballos víctimas de maltrato animal y faena clandestina .

La asociación trabaja para brindarles atención veterinaria, alimento y un espacio seguro donde puedan recuperarse de las situaciones de Crueldad hacía los animales, violencia y abandono que atravesaron.

Además del rescate, sus integrantes buscan generar conciencia sobre el bienestar animal y promover un cambio en la manera en la que la sociedad reconoce y protege a los caballos.

Darles voz a quienes no pueden defenderse

Durante su paso por Noticiero Andino, Allende expresó la pasión y la convicción con las que desarrolla esta tarea. Su trabajo busca darles voz a aquellos animales que no pueden defenderse por sí mismos y que se encuentran en un estado de total vulnerabilidad.

Con compromiso y perseverancia, sostiene que es posible transformar la realidad desde el lugar que cada persona ocupa y construir una sociedad con mayor respeto por los derechos de los animales.