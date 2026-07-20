20 de julio de 2026
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Sitio Andino
Malargüe

El Ministerio Público Fiscal de Mendoza emitió un urgente pedido para encontrar a una adolescente desaparecida

El Ministerio Público Fiscal activó un operativo de búsqueda y pidió máxima difusión para dar con el paradero de una joven residente en Malargüe.

Unidad Fiscal Malargüe.

Unidad Fiscal Malargüe.

Noticiero Andino Malargüe
 Por Claudio Altamirano

El Ministerio Público Fiscal, a través de la Oficina Fiscal de Malargüe, solicitó la difusión de la búsqueda de Valentina Valenzuela Parra, de 17 años, quien fue vista por última vez el sábado 19 de julio a las 21. La causa fue caratulada como Averiguación de Paradero y se pide comunicarse al 911 ante cualquier información.

Se emitió un pedido de colaboración dirigido a la comunidad y a los medios de comunicación para intensificar la búsqueda de Valentina Valenzuela Parra, una adolescente de 17 años cuyo paradero se desconoce desde la noche del sábado 19 de julio.

El comunicado del Ministerio Público Fiscal

Según consta en el expediente judicial, la joven fue vista por última vez alrededor de las 21, cuando vestía una campera de abrigo negra, un pantalón de jogging del mismo color y zapatillas urbanas negras.

En cuanto a sus características físicas, la adolescente mide aproximadamente 1,60 metros de altura, es de contextura delgada, tiene tez clara, ojos marrones y cabello castaño. Además, utiliza lentes de armazón aéreo.

Entre sus rasgos particulares, la Justicia informó que posee un tatuaje con el nombre "Rodrigo" en uno de sus antebrazos, otro con la inscripción "Enzo" en el antebrazo opuesto y una flor tatuada en uno de sus hombros, elementos que podrían facilitar su identificación.

Desde la Oficina Fiscal de Malargüe remarcaron la importancia de difundir la información para ampliar las posibilidades de localizar a la adolescente en el menor tiempo posible. La investigación se desarrolla bajo la carátula Averiguación de Paradero..

Las autoridades solicitaron a toda persona que pueda haber visto a Valentina Valenzuela Parra, tenga contacto con ella o disponga de información que contribuya a establecer su ubicación, que se comunique de manera inmediata con el 911 o se acerque a la dependencia policial más cercana.

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