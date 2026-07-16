16 de julio de 2026
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Sitio Andino
Malargüe

Comenzó el temporal en la alta montaña de Malargüe y ya hay acumulación de nieve

El fenómeno ya afecta los valles cordilleranos de Malargüe y algunos de Mendoza. Se extendería hasta la semana que viene. Se anticipan bajas temperaturas.

Nieva esta noche en la cordillera malargüina (Gentileza Ramón Reveco).

Nieva esta noche en la cordillera malargüina (Gentileza Ramón Reveco).

 Por Claudio Altamirano

El temporal de nieve comenzó a intensificarse durante la noche de este jueves en la alta montaña de Malargüe, con fuertes precipitaciones sobre distintos sectores cordilleranos. Las condiciones meteorológicas anticipan una importante acumulación nívea en las próximas horas, por lo que las autoridades reiteraron el pedido de extremar las precauciones al circular por caminos de montaña.

Las primeras nevadas de mayor intensidad comenzaron a registrarse en los valles de El Pehuenche, El Azufre, Valle Hermoso, Las Leñas y Los Molles, donde el ingreso del sistema frontal provocó un marcado descenso de la temperatura y precipitaciones en forma de nieve por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar.

Se espera rápida acumulación de nieve

De acuerdo con las previsiones meteorológicas, durante la noche del jueves y la madrugada del viernes se esperan nevadas de moderadas a fuertes, con una temperatura mínima cercana a los -3 grados. En los sectores más elevados la nieve caerá de manera sostenida, favoreciendo una rápida acumulación sobre áreas de montaña.

Los pronósticos indican que en las próximas 12 horas podrían acumularse alrededor de 60 centímetros de nieve, aunque el fenómeno continuará desarrollándose hasta la mañana del sábado. Incluso, el pronóstico extendido mantiene condiciones favorables para nuevas precipitaciones níveas durante gran parte de la semana venidera, consolidando un escenario plenamente invernal en la cordillera del sur mendocino.

Ante este panorama, se recomienda extremar las medidas de seguridad al transitar por caminos de alta montaña. La presencia de nieve sobre la calzada, sumada a las bajas temperaturas, favorece la formación de hielo, reduciendo considerablemente la adherencia de los vehículos.

Las autoridades recordaron que es obligatoria la portación de cadenas para quienes deban desplazarse por sectores cordilleranos, además de verificar el estado mecánico del vehículo antes de emprender viaje y consultar las condiciones de transitabilidad.

En este contexto, el Paso Internacional Pehuenche permanece cerrado debido a las condiciones meteorológicas adversas y a la acumulación de nieve en la zona fronteriza. Se recomienda a turistas, transportistas y residentes mantenerse informados sobre la evolución del temporal antes de planificar cualquier desplazamiento hacia la cordillera.

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