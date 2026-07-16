16 de julio de 2026
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Sitio Andino
Cóndor

El cóndor andino protagonista en imágenes que revelan la riqueza natural

Camarógrafos y fotógrafos documentan paisajes cordilleranos y fauna autóctona con una mirada enfocada en la preservación, entre los que está el cóndor.

Cóndor en el Sur de Mendoza.

Cóndor en el Sur de Mendoza.

 Por Claudio Altamirano

El Día Internacional del Cóndor puso en valor la importancia de esta especie emblemática de Sudamérica y su rol en los ecosistemas cordilleranos. En el Sur de Mendoza, realizadores audiovisuales impulsan un rescate patrimonial-natural mediante imágenes que buscan preservar la fauna autóctona y generar conciencia sobre la conservación ambiental.

Cada 7 de julio se conmemora el Día Internacional del Cóndor, una fecha destinada a reconocer el valor de una de las especies más representativas. El cóndor andino no solo simboliza la inmensidad de la cordillera, sino que también cumple una función esencial dentro del equilibrio natural de los ecosistemas.

La danza del cóndor

En este marco, fotógrafos y camarógrafos del Sur de Mendoza desarrollan un trabajo de rescate patrimonial y natural a través de producciones audiovisuales que reflejan la riqueza de la fauna autóctona. Con una mirada comprometida, los realizadores buscan mostrar la biodiversidad regional y transmitir la necesidad de proteger especies que forman parte de la identidad ambiental de la región.

Uno de estos trabajos fue difundido por el camarógrafo y fotógrafo malargüino Sergio Martínez, quien compartió un corto audiovisual con imágenes captadas por su colega sanrafaelina Vicky Tretrop. La producción muestra la majestuosidad del cóndor andino surcando los cielos del Sur mendocino, con escenarios naturales dominados por montañas y altas cumbres.

Martínez participó en el documental Arreo, del reconocido realizador mendocino Néstor “Tato” Moreno, una experiencia que consolidó su vínculo con la producción audiovisual vinculada al territorio, la cultura y el patrimonio natural. El film se realizó en paisajes cordilleranos de Malargüe

El realizador malargüino destacó el cuidado que tuvieron durante el proceso de edición del corto, especialmente para preservar la ubicación de zonas sensibles donde estas aves realizan sus actividades de reproducción.

Hay que tener mucho cuidado con mostrar ciertos lugares, porque muchas veces la intervención del hombre genera problemas ambientales en estas especies, como ocurre con otras que son monumentos naturales, señaló Martínez.

El registro audiovisual se convierte así en una herramienta de difusión y educación ambiental, permitiendo acercar a la comunidad la belleza de la fauna mendocina y reforzar el compromiso con su protección.

El cóndor andino continúa siendo un símbolo de libertad, pero también un recordatorio de la responsabilidad humana en la conservación de los ambientes naturales donde habita.

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