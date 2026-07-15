Godoy Cruz fue reconocido por sus políticas para la primera infancia y quedó octavo en el país

El departamento de Godoy Cruz fue reconocido como uno de los mejores lugares de la Argentina para la crianza durante la primera infancia. Así lo reveló el índice NIDO , elaborado por la Fundación Bunge y Born junto a especialistas de UNICEF , CIPPEC y el Observatorio de la Deuda Social de la UCA , que ubicó al municipio mendocino en el octavo puesto del ranking nacional .

El estudio evalúa las condiciones que ofrecen las ciudades de más de 100.000 habitantes para el desarrollo de niñas y niños durante sus primeros años de vida, a partir de indicadores vinculados con el acceso a la salud, la educación, los espacios verdes y el contexto socioeconómico .

Tras conocerse los resultados, el intendente Diego Costarelli aseguró que el reconocimiento responde a una planificación sostenida en el tiempo.

"Este reconocimiento es el resultado de un modelo de gestión que planifica a largo plazo . En Godoy Cruz entendemos que invertir en espacios públicos de calidad, fortalecer los centros de salud municipales y garantizar entornos educativos seguros no son gastos, sino inversiones en el futuro de nuestra comunidad", afirmó.

Además, sostuvo que la distinción representa un compromiso para continuar fortaleciendo las políticas públicas destinadas a las familias.

"Nos enorgullece saber que Godoy Cruz es elegido como uno de los mejores lugares de la Argentina para ver crecer a nuestros hijos. Trabajamos todos los días para que las familias tengan la tranquilidad de contar con un Estado presente que cuida su salud, ofrece plazas en condiciones y acompaña el desarrollo de los más chicos", agregó.

Finalmente, el jefe comunal remarcó que integrar el top 10 nacional refleja el impacto del denominado "Modelo Godoy Cruz", basado en la inversión en servicios, infraestructura y espacios públicos orientados a la primera infancia.

Qué mide el índice NIDO

El Índice NIDO analiza las condiciones de crianza en alrededor de 70 a 75 municipios argentinos de más de 100.000 habitantes.

La evaluación contempla variables relacionadas con el acceso a servicios de salud, la calidad educativa, la disponibilidad de espacios verdes y las condiciones del entorno socioeconómico, con el objetivo de medir las oportunidades de desarrollo infantil en cada territorio.

En ese marco, el Municipio destacó que desde hace años impulsa políticas públicas orientadas a la primera infancia, con programas destinados a promover la igualdad de oportunidades y acompañar a las familias durante el crecimiento de niñas y niños.

Un reconocimiento que se suma al Sello de Calidad en Primera Infancia

El posicionamiento alcanzado en el índice NIDO se suma a otra distinción obtenida este año por Godoy Cruz.

En mayo, el intendente Diego Costarelli recibió en Rosario el Sello de Calidad en Primera Infancia, otorgado por la Red de Innovación Local (RIL), un reconocimiento destinado a los gobiernos locales que implementan políticas innovadoras e integrales para el bienestar y desarrollo infantil.

La distinción valoró una estrategia que articula acciones en salud, educación, desarrollo humano, espacios públicos y acompañamiento familiar, ejes que también forman parte de los indicadores analizados por el índice NIDO.

De esta manera, Godoy Cruz consolida un modelo de gestión enfocado en la planificación, la evidencia y el trabajo articulado, con la primera infancia como una de las principales prioridades de la administración municipal.