Accidente vial en el corredor oeste de Malargüe

Un accidente vial de tránsito registrado este miércoles por la mañana sobre l a Ruta Provincial 222 , en el sector de El Infiernillo , movilizó a efectivos policiales y personal sanitario. Dos camionetas protagonizaron el siniestro y varias personas fueron trasladadas al Hospital Malargüe , aunque, de manera preliminar, no se reportaron heridos de gravedad .

El hecho ocurrió alrededor de las 10.30 en la ruta que comunica la ciudad de Malargüe con los centros turísticos de Los Molles y Las Leñas , uno de los corredores más transitados durante la temporada invernal.

De acuerdo con los primeros datos recabados por SITIO ANDINO , el choque involucró a dos camionetas por causas que aún son materia de investigación. La emergencia fue advertida por un grupo de turistas brasileños, quienes dieron aviso a efectivos de la Policía de Mendoza que realizaban controles preventivos en el acceso norte al departamento.

Tras la alerta, se dispuso el rápido desplazamiento de móviles policiales y de una ambulancia perteneciente a la guardia del Hospital Malargüe para asistir a los ocupantes de ambos vehículos.

Si bien hasta el momento no se difundió un parte oficial, trascendió que las personas lesionadas fueron derivadas al nosocomio local para recibir atención médica. Las primeras informaciones indican que no presentarían lesiones de gravedad. Entre los involucrados también habría un menor de edad.

Mientras personal especializado lleva adelante los peritajes correspondientes, los investigadores intentan determinar la mecánica del impacto y establecer las responsabilidades. Se analizan figura la posibilidad de un choque frontal, aunque tampoco se descarta que la velocidad haya sido un factor determinante, no conocer caminos de montaña.

Las condiciones de circulación eran favorables al momento del accidente. La Ruta Provincial 222 se encontraba despejada, sin presencia de hielo o nieve sobre la calzada, y la visibilidad era normal, por lo que el resultado de las pericias será clave para establecer qué originó el siniestro vial.