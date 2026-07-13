Una niña de 8 años fue atropellada en San Martín y se encuentra internada en grave estado

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de San Martín, donde fue caratulada como averiguación por lesiones culposas.

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Por Sitio Andino Policiales







Una niña de 8 años resultó gravemente herida este lunes por la tarde tras ser atropellada por una motocicleta. El accidente ocurrió en el departamento de San Martín, cuando la menor, identificada como A.V.M.P, cruzaba la calle junto a su madre. El sujeto que conducía la moto se fugó y aún no fue identificado.

El siniestro se registró alrededor de las 17.52 en la intersección de Ruta Nacional 7 y calle Viamonte. De acuerdo con la información policial, la madre de la niña intentaba cruzar el acceso junto a su hija cuando, por causas que son materia de investigación, una motocicleta impactó contra la menor.

Tras el choque, el conductor de la motocicleta huyó del lugar en dirección al Este sin detenerse para asistir a la víctima. La madre de la niña, identificada como V.A., informó a los efectivos que el rodado involucrado sería una motocicleta tipo enduro de color blanco y negro.

La niña fue derivada de urgencia al hospital Notti Minutos después del hecho, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a la víctima en el lugar. La médica que intervino le diagnosticó politraumatismos graves y dispuso su traslado de urgencia al hospital Pediátrico Humberto Notti para una mejor atención.

La niña fue trasladada de urgencia al hospital Pediátrico Humberto Notti para una mejor atención. La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de San Martín, donde fue caratulada como averiguación por lesiones culposas, mientras avanzan las actuaciones para identificar y localizar al motociclista que protagonizó el accidente y escapó del lugar.