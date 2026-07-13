13 de julio de 2026
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Incendio

Terrible incendio en Las Heras: creen que fue intencional y un niño está grave

Un incendio en una casa en Las Heras dejó a una familia con lesiones, entre ellos, un niño que está internado en terapia intensiva.

Grave incendio en una casa de Las Heras. Investigan si fue intencional.&nbsp;

Grave incendio en una casa de Las Heras. Investigan si fue intencional. 


Foto: Yemel Fil
 Por Pablo Segura

Un grave incendio ocurrido durante la madrugada de este sábado en Las Heras dejó cuatro personas heridas, entre ellas dos menores de edad. Uno de los niños permanece internado en terapia intensiva del Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti, mientras la Justicia investiga si el fuego fue provocado de manera intencional.

El siniestro se registró alrededor de las 4.11 en una vivienda prefabricada ubicada en la intersección de Paso del Portillo y Guido Spano. Las llamas provocaron pérdidas totales en la casa y obligaron a una rápida intervención de Bomberos.

De acuerdo con las primeras actuaciones, la abuela de los menores aseguró ante la Policía que el incendio habría sido intencional. A partir de esa declaración, la Fiscalía ordenó una serie de pericias para determinar el origen del fuego e identificar a los posibles responsables.

Cómo fue el incendio que dejó cuatro heridos en Las Heras

Tras recibir el aviso de emergencia, efectivos policiales y dotaciones de Bomberos llegaron al lugar y lograron controlar el fuego luego de trabajar sobre dos frentes. Sin embargo, la vivienda quedó completamente destruida.

Como consecuencia del incendio, uno de los adultos sufrió quemaduras sin compromiso de las vías respiratorias y quedó fuera de peligro. En tanto un joven de 25 años, presentó lesiones similares. Ambos fueron asistidos y trasladados al Hospital Lagomaggiore.

Los dos menores también resultaron afectados. Una de ellas fue diagnosticada con intoxicación por monóxido de carbono, mientras que otro menor, quien se llevó la peor parte del siniestro, debió ser derivado al Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti, donde permanece internado en la unidad de terapia intensiva bajo observación médica.

Por disposición de la Fiscalía, personal de Bomberos realizará pericias para establecer cómo se inició el fuego. Además, interviene la Unidad Investigativa Departamental, que busca esclarecer las circunstancias del hecho y determinar si efectivamente el incendio fue provocado de manera intencional en esta vivienda de Las Heras.

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