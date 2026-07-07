7 de julio de 2026
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Incendio

Incendio y susto: se le prendió fuego el auto en pleno centro

Un incendio en un auto causó momentos de revuelo en el centro de la Ciudad de Mendoza. No hubo heridos.

El incendio ocurrió en calle Catamarca al 400, en pleno centro.&nbsp;

El incendio ocurrió en calle Catamarca al 400, en pleno centro. 

 Por Pablo Segura

Un incendio registrado durante la noche de este lunes en plena Ciudad de Mendoza generó preocupación entre vecinos y automovilistas, luego de que un automóvil comenzara a prenderse fuego mientras permanecía en la vía pública. La rápida intervención de efectivos de la Policía de Mendoza y de Bomberos permitió controlar la situación y evitar que las llamas se propagaran.

El hecho ocurrió alrededor de las 19.40 en calle Catamarca al 400, jurisdicción de la Comisaría 3ª. Al llegar al lugar, el personal policial constató que un Fiat Uno presentaba importantes daños provocados por el fuego, por lo que se solicitó la asistencia de Bomberos para sofocar el siniestro.

La propietaria del vehículo, identificada como A.L.C., de 57 años, no sufrió lesiones. Tras extinguir las llamas, los especialistas realizaron las pericias correspondientes para establecer el origen del incendio.

Incendio de un auto en pleno centro de la Ciudad de Mendoza

De acuerdo con el informe elaborado por Bomberos, el fuego se inició a raíz de un desperfecto mecánico en el sector del motor. La falla provocó el incendio del automóvil y ocasionó daños materiales parciales en el rodado, sin afectar a otros vehículos ni a inmuebles cercanos.

La rápida respuesta de los efectivos de la Policía de Mendoza permitió asegurar la zona mientras trabajaban los bomberos, evitando riesgos para peatones y conductores que circulaban por ese sector de la Ciudad de Mendoza.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, se realizaron las actuaciones de rigor para documentar el hecho. En principio, las pericias descartaron cualquier indicio de intencionalidad, confirmando que el incendio fue consecuencia de una falla mecánica.

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