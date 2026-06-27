27 de junio de 2026
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Sitio Andino
Maipú

Una vivienda quedó destruida tras un feroz incendio en Maipú

Bomberos sofocaron un feroz incendio en Maipú durante la madrugada de este sábado. Una vivienda sufrió pérdidas totales a raíz del siniestro. Los detalles.

Una vivienda quedó destruida tras un feroz incendio en Maipú

Una vivienda quedó destruida tras un feroz incendio en Maipú

Por Sitio Andino Policiales

Durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 5:35, personal de Bomberos intervino para sofocar un feroz incendio que se desató en una vivienda de calle Las Palmas, en el departamento de Maipú. A continuación, te contamos todos los detalles del hecho.

Bomberos controlaron un incendio en Maipú

Según fuentes policiales, personal de Bomberos trabajó intensamente para sofocar un incendio que se habría originado por brasas de un asado que quedaron encendidas, lo que provocó que el fuego se propagara rápidamente dentro de la vivienda.

Tras arribar al lugar, los efectivos desplegaron un operativo que permitió controlar las llamas y evitar su expansión hacia sectores colindantes.

Posteriormente, se realizaron tareas de enfriamiento y remoción de escombros con el objetivo de evitar posibles reinicios del foco ígneo y garantizar la seguridad del área. Como consecuencia del siniestro, la vivienda sufrió pérdidas totales, aunque afortunadamente no se registraron personas lesionadas.

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