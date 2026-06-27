Una vivienda quedó destruida tras un feroz incendio en Maipú

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Por Sitio Andino Policiales







Durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 5:35, personal de Bomberos intervino para sofocar un feroz incendio que se desató en una vivienda de calle Las Palmas, en el departamento de Maipú. A continuación, te contamos todos los detalles del hecho.

Bomberos controlaron un incendio en Maipú Según fuentes policiales, personal de Bomberos trabajó intensamente para sofocar un incendio que se habría originado por brasas de un asado que quedaron encendidas, lo que provocó que el fuego se propagara rápidamente dentro de la vivienda.

Tras arribar al lugar, los efectivos desplegaron un operativo que permitió controlar las llamas y evitar su expansión hacia sectores colindantes.

Posteriormente, se realizaron tareas de enfriamiento y remoción de escombros con el objetivo de evitar posibles reinicios del foco ígneo y garantizar la seguridad del área. Como consecuencia del siniestro, la vivienda sufrió pérdidas totales, aunque afortunadamente no se registraron personas lesionadas.

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