A cinco años del crimen de Franco y Kevin Álvarez: el doble homicidio que conmocionó a Mendoza

La sentencia de prisión perpetua puso fin a una de las causas criminales más resonantes de los últimos años en Mendoza

Este 27 de junio se cumplen cinco años de uno de los casos policiales más impactantes de Mendoza : el doble homicidio de Franco Álvarez (28) y Kevin Álvarez (18) , los hermanos que desaparecieron cuando fueron a cobrar un trabajo de albañilería y cuyos cuerpos fueron hallados semanas después en una laguna de Maipú.

Por el crimen fueron condenados a prisión perpetua Fabián D'Agostino Ferreyra y su hijo Axel D'Agostino , quien tenía 23 años al momento de los hechos. Ambos fueron encontrados culpables por un jurado popular en noviembre de 2023.

La historia comenzó el 7 de junio de 2021 , cuando Franco y Kevin Álvarez se dirigieron a una obra ubicada en Los Corralitos, Guaymallén , para cobrar cerca de 25 mil pesos por trabajos de albañilería realizados días antes.

Según relató su madre durante la búsqueda, alrededor de las 22 mantuvo una conversación telefónica con Franco , quien le aseguró que todavía estaban esperando recibir el dinero. Esa fue la última comunicación. Poco después, el celular se apagó y nunca más volvieron a contactarse con su familia.

Policía Científica cinta peligro Tras la denuncia por averiguación de paradero, la Policía realizó intensos rastrillajes en distintos puntos de Guaymallén y Maipú. Foto: Yemel Fil

La investigación fue encabezada por la fiscal de Homicidios Andrea Lazo y permitió establecer que los jóvenes finalmente sí habían cobrado el dinero. Incluso, se determinó que posteriormente estuvieron en un kiosco ubicado en la intersección de Buenos Aires y Olascoaga, en Los Corralitos, donde compraron bebidas.

Tras la denuncia por averiguación de paradero, la Policía realizó intensos rastrillajes en distintos puntos de Guaymallén y Maipú, incluyendo sectores de Colonia Bombal, aunque sin resultados positivos. Durante las primeras semanas, los investigadores analizaron diversas hipótesis. Entre ellas, una posible disputa vinculada al narcotráfico, una deuda económica o un robo que habría terminado de manera violenta.

Con el avance de la causa surgió una línea investigativa que apuntó a un conflicto originado por el robo de una planta de marihuana, hecho por el que Franco Álvarez había sido mencionado. De acuerdo con testimonios incorporados al expediente, el sereno de la obra habría abonado una suma inferior a la acordada por esa planta sustraída, situación que derivó en una discusión que terminó de la peor manera.

El hallazgo de los cuerpos en El Viborón

La peor noticia llegó el 27 de junio de 2021, veinte días después de la desaparición. Esa tarde, una mujer alertó al 911 tras observar dos cuerpos en un desagüe cercano a la laguna El Viborón, en Maipú. Cuando los efectivos llegaron al lugar encontraron los restos de dos hombres en avanzado estado de descomposición.

Laguna del Viborón.jpeg Esa tarde, una mujer alertó al 911 tras observar dos cuerpos en un desagüe cercano a la laguna El Viborón, en Maipú. Foto: Municipalidad de Maipú

Junto a los cadáveres fueron hallados el Documento Nacional de Identidad y el teléfono celular de Kevin Álvarez, elementos que resultaron determinantes para la identificación. Posteriormente, los estudios de ADN confirmaron que se trataba de los hermanos desaparecidos.

La autopsia y las primeras detenciones

Los informes forenses determinaron que ambos jóvenes habían sido ejecutados mediante disparos en la cabeza efectuados con un arma calibre 22.

Además, los cuerpos presentaban golpes en distintas partes del cuerpo, principalmente en la zona abdominal y la espalda. Los investigadores concluyeron que las víctimas fueron asesinadas en otro lugar y posteriormente trasladadas hasta el sitio donde finalmente fueron abandonadas.

homicidio-policia-cientifica-peritaje-rastrillajejpg Los investigadores concluyeron que las víctimas fueron asesinadas en otro lugar y posteriormente trasladadas hasta el sitio. Foto: Yemel Fil

Tras conocerse los resultados preliminares de la necropsia, la fiscal Andrea Lazo ordenó la detención de cuatro hombres presuntamente vinculados al doble crimen. Dos de ellos eran vecinos de las víctimas, mientras que los otros dos trabajaban en la misma obra donde Franco y Kevin habían realizado tareas de albañilería.

La pesquisa permitió determinar que quienes habían contratado a los hermanos para trabajar en la obra eran los primeros detenidos, quienes además habían gestionado el pago que los jóvenes fueron a cobrar el día de su desaparición. Sin embargo, con el avance de las medidas probatorias, la situación procesal cambió.

El 27 de septiembre de 2020, los hermanos Isidro Omar y Luis Andrada recuperaron la libertad, aunque continuaron imputados y vinculados al expediente. Ese mismo día, la jueza Alejandra Mauricio dictó la prisión preventiva para Fabián D'Agostino Ferreyra y su hijo Axel D'Agostino, quienes quedaron señalados como los principales responsables del hecho.

Fabian D'Agostino y Alex Leonel, doble homicidio hermanos Álvarez.jpeg Fabián D'Agostino Ferreyra y su hijo Axel D'Agostino en el juicio.

Ambos fueron imputados por homicidio agravado por alevosía, premeditado por el concurso de dos o más personas y agravado por el uso de arma de fuego. Fabián D'Agostino se desempeñaba como sereno de la obra donde trabajaban las víctimas, mientras que su hijo y los hermanos Andrada eran empleados del mismo predio.

El juicio y la condena perpetua

Después de más de tres años de investigación, el caso llegó a juicio por jurados el 10 de noviembre de 2023. Tras escuchar las pruebas reunidas durante la instrucción y los testimonios presentados durante el debate, el jurado popular declaró culpables a Fabián y Axel D'Agostino como autores del doble homicidio.

La sentencia de prisión perpetua puso fin a una de las causas criminales más resonantes de los últimos años en Mendoza, aunque el recuerdo de Franco y Kevin Álvarez continúa presente en sus familiares, quienes durante semanas encabezaron una intensa búsqueda hasta conocer el trágico desenlace.