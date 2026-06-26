Supermercados Carrefour cierra dos sucursales en Ciudad y reordena su estrategia comercial

Supermercados Carrefour cerrará definitivamente desde el 1 de julio dos locales ubicados en la Sexta Sección de Ciudad. La decisión responde al bajo desempeño comercial de ambas tiendas y se produce en el marco de una reorganización de su red, luego de haber descartado su salida del país y ratificado su plan de expansión en Argentina.

Después de varios meses marcados por especulaciones sobre una eventual venta de sus operaciones o incluso un retiro del mercado argentino , Carrefour definió su continuidad en el país bajo el control de la casa matriz francesa . Con ese escenario despejado, la empresa comenzó a ejecutar una nueva estrategia de crecimiento que combina expansión en algunos segmentos con la racionalización de las unidades que dejaron de ser rentables .

En Mendoza, esa política ya había comenzado a evidenciarse con la adquisición de los 17 supermercados de cercanía de Super A , pertenecientes a la familia Abraham, y con el fortalecimiento del formato Carrefour Express . Sin embargo, ahora la compañía anunció una decisión de signo opuesto: el cierre de dos sucursales ubicadas en la ciudad de Mendoza.

Los locales que dejarán de funcionar a partir del 1 de julio son los situados en Suipacha 556 y Jorge A. Calle 631 , ambos emplazados en la Sexta Sección . Se trata de las únicas dos sucursales que Carrefour cerrará en la provincia.

La historia de ambos establecimientos de amplia inserción en el vecindario de la Sexta Sección refleja también la evolución del sector supermercadista mendocino durante las últimas décadas. Originalmente pertenecieron a Metro Supermercados; posteriormente pasaron a formar parte de la cadena Norte y, finalmente, quedaron bajo la órbita de Carrefour tras la compra de esa empresa.

carrefour 2 El supermercado Carrefour de Suipacha al 600 de ciudad cierra sus puertas el 1 de Julio

Una decisión vinculada al desempeño comercial

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por la compañía, el cierre constituye una medida puntual que responde exclusivamente a la situación particular de esas dos tiendas.

"La medida responde estrictamente a la situación particular de esas sucursales, que arrastraban resultados comerciales desfavorables sostenidos en el tiempo", señaló oficialmente la empresa en un comunicado Carrefour.

Fuentes vinculadas al sector indicaron que ambos locales registraban pérdidas económicas y que figuraban entre las unidades con peor desempeño dentro de la operación provincial. Según pudo establecerse, esa situación se habría mantenido durante aproximadamente dos años, lo que terminó haciendo inviable la continuidad de las actividades.

La decisión no forma parte de un proceso de reducción general de la presencia de Carrefour en Mendoza, sino de una evaluación individual sobre la rentabilidad de esos establecimientos.

La situación del personal

Uno de los principales interrogantes generados tras el anuncio fue el destino de los trabajadores que actualmente se desempeñan en ambas sucursales.

Sobre ese punto, Carrefour informó que la prioridad de la empresa es preservar las fuentes laborales y que se encuentran en análisis distintas alternativas para cada uno de los colaboradores afectados.

"La empresa está priorizando preservar las fuentes laborales y evalúa las alternativas convenientes para cada caso en particular", indicó oficialmente.

Aunque no se precisó cuántos empleados integran la dotación de los dos locales, la compañía dejó en claro que la intención es buscar soluciones individuales antes que avanzar en desvinculaciones.

Continuidad del servicio

Junto con el anuncio del cierre, Carrefour informó que los clientes de la zona podrán continuar realizando sus compras en el Carrefour Express de Tiburcio Benegas 2306 o en cualquiera de las 18 sucursales que la empresa mantiene operativas en la ciudad de Mendoza.

El cierre de estos dos establecimientos representa un ajuste puntual dentro de una estrategia comercial más amplia. Mientras la compañía continúa fortaleciendo su presencia en Argentina mediante nuevas inversiones y la incorporación de supermercados de proximidad, también avanza en la revisión de las unidades que dejaron de reunir condiciones de rentabilidad para sostener su funcionamiento.