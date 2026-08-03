Súper, combustible y salud: los descuentos bancarios para ahorrar en agosto de 2026 en Mendoza

Supermercados, combustible y farmacias: los descuentos bancarios para ahorrar en agosto de 2026 en Mendoza

Durante agosto de 2026, los principales bancos renuevan sus descuentos para compras de todos los días. Los beneficios alcanzan rubros como supermercados, combustibles, farmacias, indumentaria, librerías y ópticas, con descuentos, reintegros y cuotas sin interés para quienes utilicen determinados medios de pago.

Con el objetivo de identificar dónde están las mejores oportunidades de ahorro, Sitio Andino relevó las promociones vigentes de cuatro entidades con presencia en Mendoza. A continuación, un repaso por los beneficios que ofrece cada banco y las condiciones para acceder.

Banco Nación ofrece beneficios en rubros de consumo cotidiano, con promociones que incluyen descuentos, reintegros y cuotas sin interés en supermercados, farmacias, combustibles, ópticas, librerías y otros comercios. Este es el detalle por categoría.

Los lunes, quienes sean clientes de Banco Nación pueden comprar en farmacias adheridas con hasta tres cuotas sin interés , pagando con tarjeta de crédito Visa a través de BNA MODO.

Banco Nación ofrece descuentos en farmacias y otros rubros vinculados a la salud.

Entre las sucursales mendocinas que participan de la promoción se encuentran:

Farmacity (Av. San Martín 701, Av. Colón 361 y Av. San Martín 1399, entre otras).

Farmacia del Puente (Las Heras 201, Av. San Martín 1288, Av. España 1190 y Av. Colón 579, entre otras).

Además, los jubilados del banco reciben un 10% de descuento adicional y pueden financiar sus compras.

Ópticas adheridas con promociones semanales

El rubro óptico también forma parte de los beneficios del banco. En Mendoza participan comercios como:

Neovisión

Óptica Vision

Óptica Scerbo

La Pirámide

Luis Trombetta

Ópticos Asociados

En estos locales, los jueves se puede acceder a hasta tres cuotas sin interés y descuentos de hasta el 10%, abonando con tarjeta de crédito mediante BNA+ MODO.

Supermercados con reintegros de hasta $25.000

Vea: 20% de descuento los viernes y sábados con Visa crédito o débito a través de BNA+ MODO. Compra mínima de $100.000 y reintegro de hasta $25.000. Vigente hasta el 31 de agosto. Los jubilados suman un 5% adicional.

20% de descuento los viernes y sábados con Visa crédito o débito a través de BNA+ MODO. Compra mínima de $100.000 y reintegro de hasta $25.000. Vigente hasta el 31 de agosto. Los jubilados suman un 5% adicional. Makro: 20% de descuento los jueves, con tope de reintegro de $20.000. Vigente hasta el 31 de agosto. Pago con Visa crédito o débito mediante BNA+ MODO. Los jubilados también reciben un 5% adicional.

20% de descuento los jueves, con tope de reintegro de $20.000. Vigente hasta el 31 de agosto. Pago con Visa crédito o débito mediante BNA+ MODO. Los jubilados también reciben un 5% adicional. Changomás: 20% de descuento los lunes, con compra mínima de $75.000 y tope de reintegro de $25.000. Vigente hasta el 30 de septiembre. Pago con Visa crédito o débito a través de BNA+ MODO. Los jubilados suman un 5% adicional.

20% de descuento los lunes, con compra mínima de $75.000 y tope de reintegro de $25.000. Vigente hasta el 30 de septiembre. Pago con Visa crédito o débito a través de BNA+ MODO. Los jubilados suman un 5% adicional. Jumbo: 20% de descuento los martes y jueves, con compra mínima de $100.000 y tope de reintegro de $25.000. Vigente hasta el 31 de agosto. Pago con Visa crédito o débito mediante BNA+ MODO.

Banco Nación, Patagonia y Santander tienen descuentos en combustible.

Combustibles con descuentos todos los viernes

En las estaciones de servicio YPF, Axion y Shell, Banco Nación mantiene la siguiente promoción:

20% de descuento los viernes.

Tope de reintegro de $10.000.

Pago con Visa crédito a través de BNA+ MODO.

Vigente hasta el 31 de agosto.

Beneficios para el cuidado de las mascotas

Los comercios adheridos al rubro ofrecen:

10% de descuento y hasta tres cuotas sin interés.

Sin tope de reintegro.

Pago con Visa crédito a través de BNA+.

Beneficio vigente hasta el 31 de agosto.

Las promociones de Banco Macro para las compras cotidianas

Banco Macro conserva una amplia oferta de beneficios durante agosto, con promociones en supermercados, indumentaria, tecnología y librerías. Dependiendo del comercio y del medio de pago, los clientes pueden acceder a cuotas sin interés y descuentos.

Supermercados con cuotas sin interés durante todo agosto en Mendoza

Changomás: hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados, todos los días.

hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados, todos los días. Diarco: hasta tres cuotas sin interés en productos seleccionados, todos los días.

hasta tres cuotas sin interés en productos seleccionados, todos los días. Coto: hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados, todos los días.

Indumentaria

Dexter: 25% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés todos los días.

25% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés todos los días. Caro Cuore: hasta tres cuotas sin interés todos los días, hasta el 31 de agosto.

hasta tres cuotas sin interés todos los días, hasta el 31 de agosto. Devre: hasta seis cuotas sin interés todos los días, hasta el 31 de agosto.

hasta seis cuotas sin interés todos los días, hasta el 31 de agosto. Palmares Indumentaria: 10% de ahorro y hasta 12 cuotas sin interés los viernes y sábados, hasta el 30 de septiembre.

Tecnología

En Frávega, On City, Naldo y Megatone, Banco Macro ofrece:

12 cuotas sin interés.

Promoción vigente todos los días.

Pago con tarjetas American Express, Mastercard o Visa.

Todas las entidades bancarias tienen descuento en supermercados.

Supermercados, combustible y salidas con ahorro en Banco Patagonia

Banco Patagonia también mantiene beneficios durante agosto para compras en supermercados, estaciones de servicio, farmacias y propuestas de entretenimiento, con promociones que varían según el día y el medio de pago.

Descuentos en supermercados

Carrefour: 15% de descuento todos los miércoles. Tope de reintegro de $10.000.

15% de descuento todos los miércoles. Tope de reintegro de $10.000. Changomás: 15% de descuento todos los sábados. Tope de reintegro de $10.000.

15% de descuento todos los sábados. Tope de reintegro de $10.000. Coto Digital: 20% de descuento todos los jueves. Tope de reintegro de $25.000.

Combustible

20% de descuento todos los jueves en estaciones adheridas.

Tope de reintegro de $10.000.

Pago con tarjeta de crédito o MODO.

Cine y librerías

Cines: 25% de descuento todos los viernes, con tope de reintegro de $15.000.

25% de descuento todos los viernes, con tope de reintegro de $15.000. Cúspide: 10% de descuento, hasta $5.000 de reintegro y hasta tres cuotas sin interés todos los días para compras presenciales y online.

Farmacias con descuento semanal

Farmacity: 20% de descuento los viernes.

20% de descuento los viernes. Tope de reintegro de $20.000.

Pago con Mastercard del banco o MODO.

Las promociones que ofrece Santander durante agosto de 2026

Santander continúa con descuentos en supermercados, combustibles, farmacias y librerías para los clientes que paguen con sus tarjetas o mediante la aplicación del banco.

Supermercados con descuentos y reintegros

Changomás: 20% de descuento los lunes. Tope de reintegro de $25.000 y compra mínima de $75.000. Válido para compras presenciales y online.

20% de descuento los lunes. Tope de reintegro de $25.000 y compra mínima de $75.000. Válido para compras presenciales y online. Coto: 30% de descuento los jueves, sin tope de reintegro y con compra mínima de $100.000. Exclusivo pagando sin contacto desde el celular mediante Apple Pay o Google Pay.

30% de descuento los jueves, sin tope de reintegro y con compra mínima de $100.000. Exclusivo pagando sin contacto desde el celular mediante Apple Pay o Google Pay. Vea: 20% de descuento los viernes. Tope de reintegro de $25.000 y compra mínima de $100.000, pagando con Visa débito, Visa crédito o MODO.

20% de descuento los viernes. Tope de reintegro de $25.000 y compra mínima de $100.000, pagando con Visa débito, Visa crédito o MODO. Makro: 20% de descuento los jueves. Tope de reintegro de $20.000 pagando con QR desde la App Santander.

20% de descuento los jueves. Tope de reintegro de $20.000 pagando con QR desde la App Santander. Diarco: 20% de descuento sábados y domingos, sin tope de reintegro, pagando con QR desde la App Santander.

Las entidades ofrecen diferentes promos en librerías y cultura.

Librerías con cuotas sin interés

En Yenny, Santander ofrece un 10% de descuento, hasta $20.000 de reintegro y seis cuotas sin interés todos los días para clientes adheridos a Sorpresa Santander.

Combustible

En YPF, los clientes suscriptos a Sorpresa Santander acceden a:

15% de descuento los jueves.

Tope de reintegro de $20.000.

Pago a través de la App YPF con Visa débito o crédito.

Farmacias con promociones

En Farmacity:

25% de descuento y hasta tres cuotas sin interés.

Tope de reintegro de $15.000.

Beneficio exclusivo para clientes suscriptos a Sorpresa Santander.

Pago con QR desde la App Santander utilizando Visa débito o crédito.

Disponible los martes.

Antes de realizar una compra conviene revisar las condiciones de cada beneficio, los topes de reintegro y los días de vigencia para aprovechar al máximo los descuentos disponibles durante agosto.