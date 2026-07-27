Banco Nación ofrece descuento sin tope de reintegro en veterinarias: cómo aprovecharlo en Mendoza

Los animales domésticos forman parte del universo cotidiano de las personas y, con el tiempo, perros y gatos se han convertido en integrantes indispensables de muchas familias . Como tales, requieren atención y cuidados específicos, por lo que los clientes del Banco Nación pueden acceder a descuentos en veterinarias.

Según la información publicada en la página web de la entidad, para acceder al beneficio es necesario contar con una tarjeta de crédito. A continuación, repasamos en qué consiste la promoción.

Perros y gatos se han convertido en integrantes indispensables de muchas familias.

Para acceder al beneficio es necesario contar con una tarjeta de crédito visa y abonar a través de BNA+.

10% de descuento.

Sin tope de reintegro.

Hasta tres cuotas sin interés.

Sólo está disponible los días martes en las veterinarias adheridas.

Qué veterinarias de Mendoza adhieren al beneficio

Según figura en el sitio web de Banco Nación, algunas de las veterinarias adheridas en Mendoza son:

Sólo está disponible los días martes en las veterinarias adheridas.

Veterinaria Camila (Ciudad).

Mi Mascotería (Ciudad).

Akuarium (Ciudad).

Veterinaria Urbana (Godoy Cruz).

Hakuna Matata (Godoy Cruz).

Veterinaria San José (Guaymallén).

Italvet (Guaymallén).

Veterinaria Estrada (Guaymallén).

Veterinaria Dog House (Las Heras).

Kirafish Acuarismo (Las Heras).

Mi Mascota (Luján de Cuyo).

Casa de Mascotas (San Martín).

La Colonia Vet y Pet (Junín).

Centro Veterinario Egea (Rivadavia).

Veterinaria Toly (San Rafael)

Huellitas del sur (Malargüe)

Estas son algunas de las veterinarias identificadas, aunque existen muchas más. Por eso, se recomienda consultar en los comercios de cercanía si adhieren a la promoción para la atención de mascotas.