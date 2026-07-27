ATM confirmó el esquema de interés para el pago en cuotas del impuesto Inmobiliario y Automotor. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

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Por Natalia Mantineo







La Administración Tributaria Mendoza (ATM) confirmó en el Boletín Oficial el esquema de intereses de financiación aplicable a los impuestos Inmobiliario y a los Automotores para los contribuyentes que elijan fraccionar el pago tributario en cuotas, en lugar de abonar el monto anual único.

De acuerdo con la normativa, la tasa de interés mensual de financiación fue establecida en un 1,75%. Esta cifra se fijó en concordancia con la Resolución N° 95-HyF-26 del Ministerio de Hacienda y Finanzas y respeta los márgenes fijados por el artículo 50 del Código Fiscal, el cual exige que el interés aplicable no supere en una y media vez la tasa activa promedio del Banco de la Nación Argentina.

ATM fijó los intereses para quienes decidan realizar el pago de los impuestos Inmobiliarios y Automotor en cuotas. Foto: Yemel Fil ATM: así será el interés para quienes paguen el Inmobiliario en cuotas Para el Impuesto Inmobiliario, el cálculo de financiamiento toma como punto de referencia el mes de febrero, fecha fijada para el vencimiento de la opción de pago total anual.

1° cuota (febrero): sin interés.

sin interés. Marzo: 1,75% acumulado.

1,75% acumulado. 2° cuota (abril): 3,50% acumulado.

3,50% acumulado. Mayo: 5,25% acumulado.

5,25% acumulado. 3° cuota (junio): 7% acumulado.

7% acumulado. Julio: 8,75% acumulado.

8,75% acumulado. 4° cuota (agosto): 10,5% acumulado. El esquema para el Impuesto Automotor En el caso del Impuesto a los Automotores, la escala de recargos comienza a correr tras la opción de pago anual fijada para el mes de marzo:

1° cuota (marzo): sin interés.

sin interés. Abril: 1,75% acumulado.

1,75% acumulado. 2° cuota (mayo): 3,50% acumulado.

3,50% acumulado. Junio: 5,25% acumulado.

5,25% acumulado. 3° cuota (julio): 7% acumulado.

7% acumulado. Agosto: 8,75% acumulado.

8,75% acumulado. 4° cuota (septiembre): 10,5% acumulado. Vigencia y gestión de trámites La disposición firmada por el Administrador General de la ATM, Alejandro Luis Donati, entró en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial (N° 32642). Los contribuyentes pueden verificar el estado de sus deudas, obtener los boletos de pago o gestionar la adhesión al débito automático ingresando al portal institucional de la entidad: www.atm.mendoza.gov.ar.