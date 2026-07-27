27 de julio de 2026
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Administración Tributaria Mendoza

ATM confirmó el esquema de interés para el pago en cuotas del impuesto Inmobiliario y Automotor

La Administración Tributaria Mendoza reglamentó las tasas de interés aplicables a los que elijan fraccionar el pago en lugar de abonar el monto anual único.

ATM confirmó el esquema de interés para el pago en cuotas del impuesto Inmobiliario y Automotor.

ATM confirmó el esquema de interés para el pago en cuotas del impuesto Inmobiliario y Automotor.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Natalia Mantineo

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) confirmó en el Boletín Oficial el esquema de intereses de financiación aplicable a los impuestos Inmobiliario y a los Automotores para los contribuyentes que elijan fraccionar el pago tributario en cuotas, en lugar de abonar el monto anual único.

De acuerdo con la normativa, la tasa de interés mensual de financiación fue establecida en un 1,75%. Esta cifra se fijó en concordancia con la Resolución N° 95-HyF-26 del Ministerio de Hacienda y Finanzas y respeta los márgenes fijados por el artículo 50 del Código Fiscal, el cual exige que el interés aplicable no supere en una y media vez la tasa activa promedio del Banco de la Nación Argentina.

ATM fijó los intereses para quienes decidan realizar el pago de los impuestos Inmobiliarios y Automotor en cuotas.

ATM fijó los intereses para quienes decidan realizar el pago de los impuestos Inmobiliarios y Automotor en cuotas.

ATM: así será el interés para quienes paguen el Inmobiliario en cuotas

Para el Impuesto Inmobiliario, el cálculo de financiamiento toma como punto de referencia el mes de febrero, fecha fijada para el vencimiento de la opción de pago total anual.

  • 1° cuota (febrero): sin interés.
  • Marzo: 1,75% acumulado.
  • 2° cuota (abril): 3,50% acumulado.
  • Mayo: 5,25% acumulado.
  • 3° cuota (junio): 7% acumulado.
  • Julio: 8,75% acumulado.
  • 4° cuota (agosto): 10,5% acumulado.

El esquema para el Impuesto Automotor

En el caso del Impuesto a los Automotores, la escala de recargos comienza a correr tras la opción de pago anual fijada para el mes de marzo:

  • 1° cuota (marzo): sin interés.
  • Abril: 1,75% acumulado.
  • 2° cuota (mayo): 3,50% acumulado.
  • Junio: 5,25% acumulado.
  • 3° cuota (julio): 7% acumulado.
  • Agosto: 8,75% acumulado.
  • 4° cuota (septiembre): 10,5% acumulado.

Vigencia y gestión de trámites

La disposición firmada por el Administrador General de la ATM, Alejandro Luis Donati, entró en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial (N° 32642).

Los contribuyentes pueden verificar el estado de sus deudas, obtener los boletos de pago o gestionar la adhesión al débito automático ingresando al portal institucional de la entidad: www.atm.mendoza.gov.ar.

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