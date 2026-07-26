Un turista denunció el robo de 7 millones de pesos de su camioneta

Un turista oriundo de Entre Ríos denunció el robo de una importante suma de dinero mientras se encontraba en el complejo invernal Las Leñas . Según confirmaron fuentes policiales a SITIO ANDINO, el hecho ocurrió el viernes y los investigadores intentan esclarecer cómo los autores lograron llevarse el dinero sin provocar daños en el vehículo.

Un millonario hurto es investigado por la Policía de Mendoza tras una denuncia radicada el pasado viernes en el departamento de Malargüe . El caso fue confirmado por autoridades policiales a SITIO ANDINO y permanece bajo investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho.

De acuerdo con la información obtenida por este medio , la víctima manifestó había dejado una importante cantidad de dinero en el interior de su camioneta mientras permanecía en el centro de esquí.

Siempre según las fuentes consultadas, el efectivo se encontraba guardado dentro de un bolso . Al constatar que el dinero ya no estaba, realizó la correspondiente denuncia ante las autoridades de la Policía de Mendoza.

Uno de los aspectos que más llama la atención de los investigadores es que, en principio, la camioneta no presentaba signos de haber sido forzada. Tampoco se habrían detectaron daños en cerraduras, ventanillas u otras partes del rodado, por lo que no se descarta ninguna hipótesis sobre la modalidad utilizada para concretar el hurto.

Trascendió que la suma faltante rondaría los 7 millones de pesos, lo que convierte al episodio en uno de los hechos contra la propiedad de mayor impacto registrados en la actual temporada invernal en el complejo turístico.

La causa quedó en manos de la Justicia y personal policial trabaja en la recolección de pruebas. Por el momento no hay personas detenidas y la investigación continúa.