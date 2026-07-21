Granja Benedetti abrió un nuevo local en Las Leñas y facilita las compras de turistas

La apertura responde a una demanda habitual de quienes eligen Las Leñas como destino durante el invierno.

En la época invernal, miles de turistas llegan a Las Leñas para disfrutar de la nieve , los deportes de invierno y uno de los paisajes más emblemáticos de Mendoza . En ese contexto, el complejo sumó un nuevo servicio pensado para brindar mayor comodidad a quienes eligen hospedarse en la montaña: Granja Benedetti inauguró un nuevo local comercial dentro del centro de ski .

La nueva sucursal fue diseñada para que turistas, esquiadores y trabajadores de temporada puedan realizar sus compras cotidianas sin necesidad de trasladarse a la ciudad o planificar con anticipación el abastecimiento de alimentos y bebidas antes del viaje.

La propuesta apunta a simplificar la estadía tanto de quienes pasan un fin de semana como de quienes disfrutan de vacaciones más extensas o permanecen durante toda la temporada invernal.

El comercio ofrece una amplia variedad de productos para cubrir las necesidades diarias de quienes se alojan en el complejo. Entre ellos se destacan carnes de primera calidad , fiambres de elaboración propia , bebidas, cervezas, vinos mendocinos , productos de almacén y otros artículos esenciales.

La nueva sucursal fue diseñada para que turistas, esquiadores y trabajadores de temporada puedan realizar sus compras.

De esta manera, los visitantes cuentan con una alternativa práctica para abastecerse en el momento, sin necesidad de cargar provisiones desde la ciudad o modificar sus planes para realizar compras fuera del complejo.

La apertura responde a una demanda habitual de quienes eligen Las Leñas como destino durante el invierno. La posibilidad de acceder a productos esenciales dentro del complejo permite optimizar el tiempo y disfrutar de una experiencia más cómoda en la montaña.

La propuesta apunta a simplificar la estadía tanto de quienes pasan un fin de semana como de quienes disfrutan de vacaciones.

Con esta incorporación, Las Leñas continúa ampliando los servicios disponibles para quienes visitan uno de los centros de ski más importantes de Sudamérica, mientras que Granja Benedetti consolida su presencia en Mendoza llevando su propuesta de calidad a uno de los principales destinos turísticos de la provincia.

La nueva sucursal ya se encuentra abierta y atenderá durante todo el año, ofreciendo una experiencia de compra cercana, práctica y adaptada a las necesidades de quienes disfrutan de la montaña en cualquier época.