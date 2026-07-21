21 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Las Leñas

Granja Benedetti abrió un nuevo local en Las Leñas y facilita las compras de turistas

Granja Benedetti inauguró una nueva sucursal en Las Leñas para acompañar la temporada de invierno. Ofrecen carnes, fiambres, bebidas y productos de almacén para turistas.

La apertura responde a una demanda habitual de quienes eligen Las Leñas como destino durante el invierno.

La apertura responde a una demanda habitual de quienes eligen Las Leñas como destino durante el invierno.

Por Sitio Andino Sociedad

En la época invernal, miles de turistas llegan a Las Leñas para disfrutar de la nieve, los deportes de invierno y uno de los paisajes más emblemáticos de Mendoza. En ese contexto, el complejo sumó un nuevo servicio pensado para brindar mayor comodidad a quienes eligen hospedarse en la montaña: Granja Benedetti inauguró un nuevo local comercial dentro del centro de ski.

La nueva sucursal fue diseñada para que turistas, esquiadores y trabajadores de temporada puedan realizar sus compras cotidianas sin necesidad de trasladarse a la ciudad o planificar con anticipación el abastecimiento de alimentos y bebidas antes del viaje.

La propuesta apunta a simplificar la estadía tanto de quienes pasan un fin de semana como de quienes disfrutan de vacaciones más extensas o permanecen durante toda la temporada invernal.

La nueva sucursal fue diseñada para que turistas, esquiadores y trabajadores de temporada puedan realizar sus compras.

La nueva sucursal fue diseñada para que turistas, esquiadores y trabajadores de temporada puedan realizar sus compras.

Qué productos se pueden encontrar en el nuevo local de Las Leñas

El comercio ofrece una amplia variedad de productos para cubrir las necesidades diarias de quienes se alojan en el complejo. Entre ellos se destacan carnes de primera calidad, fiambres de elaboración propia, bebidas, cervezas, vinos mendocinos, productos de almacén y otros artículos esenciales.

De esta manera, los visitantes cuentan con una alternativa práctica para abastecerse en el momento, sin necesidad de cargar provisiones desde la ciudad o modificar sus planes para realizar compras fuera del complejo.

La apertura responde a una demanda habitual de quienes eligen Las Leñas como destino durante el invierno. La posibilidad de acceder a productos esenciales dentro del complejo permite optimizar el tiempo y disfrutar de una experiencia más cómoda en la montaña.

La propuesta apunta a simplificar la estadía tanto de quienes pasan un fin de semana como de quienes disfrutan de vacaciones.

La propuesta apunta a simplificar la estadía tanto de quienes pasan un fin de semana como de quienes disfrutan de vacaciones.

Con esta incorporación, Las Leñas continúa ampliando los servicios disponibles para quienes visitan uno de los centros de ski más importantes de Sudamérica, mientras que Granja Benedetti consolida su presencia en Mendoza llevando su propuesta de calidad a uno de los principales destinos turísticos de la provincia.

La nueva sucursal ya se encuentra abierta y atenderá durante todo el año, ofreciendo una experiencia de compra cercana, práctica y adaptada a las necesidades de quienes disfrutan de la montaña en cualquier época.

Temas
Seguí leyendo

Temporal en Malargüe: así trabaja Vialidad para mantener transitable la Alta Montaña

Temporal de nieve en Mendoza: así se preparan los centros de esquí

Accidente en una de las rutas más transitadas del Sur de Mendoza

Atención turno noche y vespertino: sin clases en un departamento y una localidad de Mendoza

Qué impacto tendrán las históricas nevadas en el agua de Mendoza, según Irrigación

Apuestas deportivas móviles: los números que marcan 2026

La nieve domina el paisaje de Malargüe y el Paso Pehuenche sigue cerrado

La DGE suspendió las clases para el turno tarde: varias zonas de Mendoza afectadas

Lee además
Aprender a esquiar en Las Leñas.

La experiencia única que ofrece Las Leñas para principiantes y expertos
Ruta Provincial 222,  Malargüe.

Es obligatorio el uso de cadenas para ingresar a Las Leñas
LO QUE SE LEE AHORA
Con 4 metros de nieve, los centros de esquí de Mendoza esperan el despeje de rutas.

Con 4 metros de nieve, los centros de esquí de Mendoza esperan el despeje de rutas

Las Más Leídas

Con el Paso Internacional Los Libertadores cerrado, cómo se reorganiza el transporte de cargas en Mendoza

El temporal obliga a cambiar la logística: así se reorganizan los camiones en Mendoza

Este lunes se realizó la limpieza en el lugar donde ocurrió la infracción.

Lo atraparon tirando basura en la calle: cuánto deberá pagar de multa

Con 4 metros de nieve, los centros de esquí de Mendoza esperan el despeje de rutas.

Con 4 metros de nieve, los centros de esquí de Mendoza esperan el despeje de rutas

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 21 de julio.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 21 de julio

Scaloni rompió el silencio tras el Mundial: Messi, la bandera de Malvinas y su futuro en la Selección video

Después del Mundial, Scaloni habló por primera vez y dejó varios títulos