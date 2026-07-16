16 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Nieve

Ante el temporal extremo de nieve, así se preparan los centros de esqui de Mendoza

El pronóstico de hasta tres metros de nieve en alta montaña obliga a Las Leñas, Los Puquios y Penitentes Park a activar planes de contingencia. Las estrategias.

Ante el temporal extremo de nieve, así se preparan los centros de esqui de Mendoza.

Ante el temporal extremo de nieve, así se preparan los centros de esqui de Mendoza.

 Por Natalia Mantineo

La cordillera mendocina se prepara para recibir uno de los temporales de nieve más extremo de los últimos tiempos. Con pronósticos que anticipan varios días de nevadas consecutivas y acumulados, las autoridades de los principales centros de esquí de la provincia activaron protocolos de contingencia.

Nieve en Mendoza: los centros de esquí ponen en marcha un plan de contingencia.

Nieve en Mendoza: los centros de esquí ponen en marcha un plan de contingencia.

Nieve en Mendoza: Las Leñas, con tecnología de punta

En el sur mendocino, el complejo Las Leñas viene transitando un invierno con excelente movimiento turístico desde hace tres semanas. Según explicó a Sitio Andino, Fernando Passano, responsable del centro de esquí, las bajas temperaturas registradas tras un otoño benigno les permitieron fabricar una gran cantidad de nieve artificial.

"Esto sirvió para habilitar con éxito el Parque Aventura -un sector ideal para quienes no esquían y quieren divertirse con trineos- y los paseos en la telesilla Vesta hacia la media montaña.

Passano destacó la sorpresiva afluencia de turistas procedentes de Santa Fe, Córdoba, San Luis, San Juan e incluso Brasil, muchos de los cuales llegan bajo la modalidad de un día completo de actividades.

Las Leñas, en comunicación con los diferentes organismos responsables del despeje de ruta.

Las Leñas, en comunicación con los diferentes organismos responsables del despeje de ruta.

Respecto al temporal que comenzará a sentirse con fuerza en las próximas horas, Passano señaló que "están en constante comunicación con Vialidad Provincial, Gendarmería, la Policía y Defensa Civil de Malargüe. El operativo de despeje de rutas ya está coordinado para garantizar que, en cuanto cese la tormenta, el acceso al Valle vuelva a ser seguro y transitable".

Los Puquios: evacuación preventiva y guardia mínima en alta montaña

Por su parte, el parque de nieve Los Puquios, ubicado sobre la Ruta Nacional 7, opera de manera ininterrumpida desde el 12 de junio. Ante la inminencia del temporal y la certeza de que el corredor internacional permanecerá cerrado por varios días, las autoridades del predio ya pusieron en marcha su protocolo de emergencia.

Eduardo Soler, referente de Los Puquios, detalló a este medio que "se procedió a la evacuación preventiva de la mayor parte del personal, dejando en el lugar únicamente a una guardia mínima compuesta por los trabajadores más experimentados".

Este equipo reducido se encargará de monitorear el evento meteorológico, realizar tareas de despeje, palear la nieve acumulada en los techos de las instalaciones y pisar las pistas.

Soler se mostró optimista al señalar que, aunque deban suspender temporalmente la actividad comercial, este volumen de nieve natural les permitirá reabrir con el cien por ciento del parque operativo en excelentes condiciones.

Penitentes Park: listos para trabajar las pistas con maquinaria propia

Finalmente, en Penitentes Park el panorama se afronta con una previsión técnica similar. Gustavo Campini, gerente del complejo, comentó que "siguen de cerca la evolución de la tormenta".

"Si bien estimamos que las acumulaciones más extremas de tres metros se registrarán principalmente del lado chileno, en la zona de Portillo, el centro de esquí local ya tiene toda su logística lista para el evento", expresó el empresario.

Asimismo, Campini explicó que cuentan con maquinarias y pisanieves listos para entrar en acción apenas comience a acumularse el manto blanco, lo que facilitará el acondicionamiento de las pistas y la limpieza de los accesos al predio.

Penitentes Park cuenta con maquinarias y pisanieves listos para entrar en acción apenas comience a acumularse la nieve.

Penitentes Park cuenta con maquinarias y pisanieves listos para entrar en acción apenas comience a acumularse la nieve.

Actualmente, Penitentes Park tiene habilitado su sector inferior, que incluye la telesilla, medios de arrastre para principiantes y pistas de trineos.

Así luce Penitentes Park.

Así luce Penitentes Park.

Al igual que los demás complejos, la reapertura al turismo una vez finalizado el temporal quedará supeditada de forma estricta a las disposiciones de Gendarmería Nacional y Vialidad Nacional sobre el estado de las calzadas.

Temas
Seguí leyendo

Nieve en Mendoza: alerta clave para pobladores de alta montaña

Temporal de nieve: Mendoza activa un operativo de despeje de rutas y frena camiones en San Luis

La nieve será clave para reactivar el turismo de invierno en el sur mendocino

Alerta por nieve en Mendoza: prevén un temporal sin precedentes

Esta semana, un nuevo frente del oeste traerá nevadas a la cordillera mendocina

Es obligatoria la portación de cadenas de nieve: ¿cómo debo colocarlas?

El invierno más duro se vive en el campo mendocino

El turismo en Malargüe cambia el perfil del visitante y preocupa la reducción del gasto

Lee además
El Valle de Las Leñas se prepara para la temporada. video

Ir a esquiar en familia: cuánto cuesta alquilar todo el equipo en Las Leñas
Nieve y deportes invernales en Argentina.

Los centros de esquí argentinos aumentan sus tarifas: qué pasa en Mendoza
LO QUE SE LEE AHORA
Mundial 2026: tras el triunfo de Argentina, el SEC asistió heridos, riñas y hasta dos partos.

Incidentes, heridos y dos prepartos, tras el triunfo de Argentina en Mendoza

Las Más Leídas

La conductora de la camioneta debió ser resguardada porque algunos transeúntes intentaron agredirla.  video

Tupungato: indignación por una conductora ebria que atropelló a una niña

Alerta por Zonda en Mendoza.

Continúa el viento Zonda, el pronóstico del tiempo para este jueves en Mendoza

Las amargas portadas de la prensa inglesa tras caer frente a la Selección de fútbol de Argentina: “Crueldad”

Las amargas portadas de la prensa inglesa tras caer frente a la Selección de fútbol de Argentina: "Crueldad"

Mundial 2026: tras el triunfo de Argentina, el SEC asistió heridos, riñas y hasta dos partos.

Incidentes, heridos y dos prepartos, tras el triunfo de Argentina en Mendoza

El camión cayó al interior del zanjón y sus ocupantes debieron ser rescatados. 

Terrible accidente de un camión en Godoy Cruz: cinco heridos