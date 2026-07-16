Ante el temporal extremo de nieve, así se preparan los centros de esqui de Mendoza.

La cordillera mendocina se prepara para recibir uno de los temporales de nieve más extremo de los últimos tiempos. Con pronósticos que anticipan varios días de nevadas consecutivas y acumulados, las autoridades de los principales centros de esquí de la provincia activaron protocolos de contingencia.

El objetivo primordial es resguardar al personal, proteger la infraestructura y planificar una rápida puesta a punto para cuando las condiciones climáticas y la transitabilidad de las rutas permitan reabrir las puertas al público.

En el sur mendocino, el complejo Las Leñas viene transitando un invierno con excelente movimiento turístico desde hace tres semanas. Según explicó a Sitio Andino, Fernando Passano , responsable del centro de esquí, las bajas temperaturas registradas tras un otoño benigno les permitieron fabricar una gran cantidad de nieve artificial.

Nieve en Mendoza: los centros de esquí ponen en marcha un plan de contingencia.

"Esto sirvió para habilitar con éxito el Parque Aventura -un sector ideal para quienes no esquían y quieren divertirse con trineos- y los paseos en la telesilla Vesta hacia la media montaña.

Passano destacó la sorpresiva afluencia de turistas procedentes de Santa Fe, Córdoba, San Luis, San Juan e incluso Brasil, muchos de los cuales llegan bajo la modalidad de un día completo de actividades.

Las Leñas, en comunicación con los diferentes organismos responsables del despeje de ruta.

Respecto al temporal que comenzará a sentirse con fuerza en las próximas horas, Passano señaló que "están en constante comunicación con Vialidad Provincial, Gendarmería, la Policía y Defensa Civil de Malargüe. El operativo de despeje de rutas ya está coordinado para garantizar que, en cuanto cese la tormenta, el acceso al Valle vuelva a ser seguro y transitable".

Los Puquios: evacuación preventiva y guardia mínima en alta montaña

Por su parte, el parque de nieve Los Puquios, ubicado sobre la Ruta Nacional 7, opera de manera ininterrumpida desde el 12 de junio. Ante la inminencia del temporal y la certeza de que el corredor internacional permanecerá cerrado por varios días, las autoridades del predio ya pusieron en marcha su protocolo de emergencia.

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Eduardo Soler, referente de Los Puquios, detalló a este medio que "se procedió a la evacuación preventiva de la mayor parte del personal, dejando en el lugar únicamente a una guardia mínima compuesta por los trabajadores más experimentados".

Este equipo reducido se encargará de monitorear el evento meteorológico, realizar tareas de despeje, palear la nieve acumulada en los techos de las instalaciones y pisar las pistas.

Soler se mostró optimista al señalar que, aunque deban suspender temporalmente la actividad comercial, este volumen de nieve natural les permitirá reabrir con el cien por ciento del parque operativo en excelentes condiciones.

Penitentes Park: listos para trabajar las pistas con maquinaria propia

Finalmente, en Penitentes Park el panorama se afronta con una previsión técnica similar. Gustavo Campini, gerente del complejo, comentó que "siguen de cerca la evolución de la tormenta".

"Si bien estimamos que las acumulaciones más extremas de tres metros se registrarán principalmente del lado chileno, en la zona de Portillo, el centro de esquí local ya tiene toda su logística lista para el evento", expresó el empresario.

Asimismo, Campini explicó que cuentan con maquinarias y pisanieves listos para entrar en acción apenas comience a acumularse el manto blanco, lo que facilitará el acondicionamiento de las pistas y la limpieza de los accesos al predio.

Penitentes Park cuenta con maquinarias y pisanieves listos para entrar en acción apenas comience a acumularse la nieve. Gentileza Penitentes Park

Actualmente, Penitentes Park tiene habilitado su sector inferior, que incluye la telesilla, medios de arrastre para principiantes y pistas de trineos.

Así luce Penitentes Park.

Al igual que los demás complejos, la reapertura al turismo una vez finalizado el temporal quedará supeditada de forma estricta a las disposiciones de Gendarmería Nacional y Vialidad Nacional sobre el estado de las calzadas.