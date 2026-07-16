El Valle de Las Leñas se prepara para la nieve: aumentan las consultas por el alquiler de indumentaria

El Valle de Las Leñas se prepara para la temporada.

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Con el inicio de la temporada cada vez más cerca, turistas de San Rafael y mendocinos en general ya averiguan los costos de los equipos necesarios para disfrutar de la montaña y realizar distintas actividades sobre la nieve.

Cuánto cuesta alquilar los equipos para esquiar en el Valle de Las Leñas Según indicaron desde el sector, los precios de alquiler se mantienen sin variaciones respecto del año pasado. Como referencia, una familia tipo integrada por cuatro personas necesita destinar entre $120.000 y $150.000 para alquilar la indumentaria y los elementos necesarios para esquiar.

El presupuesto puede variar de acuerdo con el tipo de equipamiento elegido, la cantidad de días de alquiler y las necesidades de cada integrante de la familia.

Mientras continúa la expectativa por las primeras nevadas importantes, los prestadores turísticos y los comercios de la zona se preparan para recibir a los visitantes durante la temporada invernal.