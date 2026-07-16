16 de julio de 2026
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Valle de Las Leñas

El Valle de Las Leñas se prepara para la nieve: aumentan las consultas por el alquiler de indumentaria

A la espera de la llegada de la nieve en el Valle de Las Leñas, crece el interés por el alquiler de equipos. Desde el sector aseguran que los precios no registraron aumentos.

El Valle de Las Leñas se prepara para la temporada.

El Valle de Las Leñas se prepara para la temporada.

Por Sitio Andino Departamentales

A la espera de la llegada de la nieve al Valle de Las Leñas, los comercios dedicados al alquiler de indumentaria para esquí y otras actividades invernales comenzaron a registrar un incremento en las consultas.

Con el inicio de la temporada cada vez más cerca, turistas de San Rafael y mendocinos en general ya averiguan los costos de los equipos necesarios para disfrutar de la montaña y realizar distintas actividades sobre la nieve.

Cuánto cuesta alquilar los equipos para esquiar en el Valle de Las Leñas

Según indicaron desde el sector, los precios de alquiler se mantienen sin variaciones respecto del año pasado. Como referencia, una familia tipo integrada por cuatro personas necesita destinar entre $120.000 y $150.000 para alquilar la indumentaria y los elementos necesarios para esquiar.

El presupuesto puede variar de acuerdo con el tipo de equipamiento elegido, la cantidad de días de alquiler y las necesidades de cada integrante de la familia.

Mientras continúa la expectativa por las primeras nevadas importantes, los prestadores turísticos y los comercios de la zona se preparan para recibir a los visitantes durante la temporada invernal.

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