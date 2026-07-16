16 de julio de 2026
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Sitio Andino
Día del Amigo

El Espacio Arizu será sede de una gran celebración por el Día del Amigo

El evento se realizará el sábado 25 desde las 19.00 horas en el Espacio Arizu, con entrada gratuita, música de los 80, 90 y 2000, promociones de pizzas y bebidas para compartir entre amigos.

Una interesante propuesta en el Espacio Arizu por el Día del Amigo.

Una interesante propuesta en el Espacio Arizu por el Día del Amigo.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Godoy Cruz celebrará el Día del Amigo con una nueva edición de "PizzAmigos Retro", una propuesta que combinará música, gastronomía y entretenimiento en el Espacio Arizu.

El evento se realizará el próximo sábado 25, desde las 19.00 horas, en Belgrano 1322, con entrada libre y gratuita, hasta completar la capacidad del lugar.

La iniciativa busca ofrecer un espacio para compartir entre amigos, con una ambientación inspirada en los grandes éxitos musicales de las últimas décadas y una variada oferta gastronómica.

Una noche en Godoy Cruz al ritmo de los clásicos de los 80, 90 y 2000

La música estará a cargo de los DJ 5 MIX, reconocidos por la propuesta "Que Vuelvan los Lentos", quienes harán sonar los grandes clásicos de las décadas del 80, 90 y 2000.

El objetivo será revivir canciones que marcaron distintas generaciones y crear un ambiente ideal para celebrar la amistad.

Promociones de pizzas y bebidas en el Espacio Arizu

La gastronomía será otro de los grandes atractivos de la noche, con promociones especiales de pizzas y bebidas para compartir.

Las opciones disponibles serán:

  • Promo Clásica: dos porciones de pizza muzzarella por $4.000, con opción libre de gluten.
  • Promo Especial: dos porciones de pizzas especiales (fugazzeta, fugazza rellena con jamón, cuatro quesos o jamón con morrón) por $7.000, también con opción libre de gluten.
  • Promo Combinada: una porción de muzzarella y una especial por $6.000.

En cuanto a las bebidas, habrá promociones de:

  • Pinta de cerveza artesanal: $5.000.
  • Botella de vino o champagne: $10.000.
  • Vaso de gin o vermut: $4.000.

Además, quienes asistan podrán cerrar la velada con un café acompañado de un chocolate.

Una propuesta para compartir y celebrar el Día del Amigo

Con esta iniciativa, Godoy Cruz apuesta una vez más por generar espacios de encuentro para vecinos y visitantes, donde la música, la gastronomía y la amistad sean las protagonistas de una noche pensada para disfrutar y compartir.

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