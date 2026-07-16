16 de julio de 2026
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Tiempo

Continúa el viento Zonda, el pronóstico del tiempo para este jueves 16 de julio en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con nubosidad. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Alerta por Zonda en Mendoza.

Alerta por Zonda en Mendoza.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas indica que este jueves 16 de julio una jornada con el cielo seminublado con mayor nubosidad en la zona Sur. Desde el mediodía aumentará la nubosidad en las zonas Norte y Este, así como en el Valle de Uco. Hacia la noche y la madrugada siguiente podrían registrarse precipitaciones cercanas al llano en la franja Oeste provincial, afectando principalmente la precordillera.

Según el organismo, se prevé viento Zonda débil entre las 7 y las 20 en la precordillera de Mendoza, Valle de Uspallata, Oeste del Valle de Uco, Malargüe y Sur de Malargüe.

En alta montaña, continuará el mal tiempo durante toda la jornada, con precipitaciones intensas y persistentes. Las condiciones más severas se esperan sobre el sector chileno de la cordillera, donde las precipitaciones serían de mayor intensidad que del lado argentino. Se confirma la continuidad del temporal durante el Viernes, con persistencia de precipitaciones intensas también durante el Sábado. De acuerdo con los modelos actuales, hay probabilidad de extenderse hasta el día Domingo y el Lunes.

Temperatura promedio en el llano:

  • Máxima: 18°C.
  • Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): 2 °C.
  • Mínima (resto de la provincia): 6 °C.

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza

  • Jueves 16 de julio: mayormente nublado, con poco cambio de la temperatura y vientos moderados del sudeste. Se mantienen las nevadas en cordillera. Máxima: 18°C | Mínima: 5°C.
  • Viernes 17 de julio: mayormente nublado con precipitaciones aisladas hacia la noche en el sur provincial y poco cambio de la temperatura. Los vientos serán del sudeste. Habrá nevadas intensas en cordillera. Máxima: 18°C | Mínima: 5°C.
  • Sábado 18 de julio: mayormente nublado y frío con precipitaciones y vientos leves del sudeste. Nevadas intensas en cordillera. Máxima: 14°C | Mínima: 3°C.
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