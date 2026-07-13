Leve ascenso de la temperatura: el pronóstico del tiempo para este lunes 13 de julio en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas indica que este lunes 13 de julio estará marcado por nubosidad variable y leve ascenso de la temperatura , en una jornada que combinará condiciones frías por la mañana y algo más templadas hacia la tarde .

La temperatura máxima en el llano oscilará entre los 16°C y 17°C , mientras que las mínimas serán de -1°C a 0°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco , y de 2°C a 3°C en el resto de la provincia .

Durante las primeras horas del día se podrán registrar neblinas matinales en el Valle de Uco y la zona Este , junto con heladas generalizadas en el Sur provincial , especialmente en San Rafael y General Alvear , y heladas parciales en otros sectores .

Habrá circulación de viento Norte leve desde las primeras horas (entre las 5 y las 6) hasta la noche (22) , con mayor incidencia en la franja Este , donde se esperan velocidades promedio de hasta 35 km/h .

Viento Zonda en el Sur

Además, se prevé la ocurrencia de viento Zonda leve entre las 12 y las 19 en la precordillera Sur y en Malargüe, lo que podría generar condiciones algo más secas y templadas en esos sectores.

En cuanto a la nubosidad, el cielo se presentará seminublado a nublado en las zonas Centro, Norte y Este, mientras que hacia la tarde la cobertura nubosa se extenderá también hacia el Sur, manteniendo condiciones estables y sin precipitaciones.

En alta montaña, se espera un cielo seminublado, comenzando en el sector Sur y extendiéndose al resto de la cordillera durante el día. No se anticipan precipitaciones ni fenómenos relevantes, con un ambiente de frío moderado.

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza