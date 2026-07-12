12 de julio de 2026
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Tiempo

Domingo frío, pero estable: cómo estará el tiempo este 12 de julio en Mendoza

Se espera una jornada fría, con cielo seminublado, pero sin precipitaciones (en el llano como en la cordillera). Conocé el pronóstico del tiempo extendido para la semana entrante.

Fresco, pero estable: el pronóstico para este domingo en Mendoza.

Fresco, pero estable: el pronóstico para este domingo en Mendoza.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este domingo 12 de julio una jornada parcialmente nublada, con poco cambio de la temperatura y vientos leves del sudeste. Se espera estabilidad generalizada en toda la provincia.

Durante la mañana, el escenario estará marcado por un ambiente frío, con heladas parciales y cielo despejado, especialmente en zonas rurales. Con el correr de las horas, el cielo pasará a estar seminublado, mientras que por la tarde se espera tiempo bueno y fresco, sin probabilidades de precipitaciones.

Habrá presencia de heladas parciales durante las primeras horas. En cuanto al viento, se prevé una circulación norte débil desde el mediodía y hasta las 22, afectando a toda la provincia, lo que contribuirá a mantener condiciones estables.

La nubosidad será variable, con un cielo seminublado durante gran parte de la jornada. Hacia la tarde, se espera mayor cobertura nubosa en la zona Sur, aunque sin precipitaciones.

En alta montaña, el día comenzará con cielo seminublado en el sector Sur, extendiéndose luego al resto de la cordillera durante la tarde. No se esperan fenómenos meteorológicos de relevancia ni precipitaciones, con vientos débiles del suroeste y condiciones generales estables.

La temperatura máxima en el llano alcanzará los 15°C, en tanto que las mínimas serán cercanas a 0°C en Malargüe y sectores bajos del Valle de Uco, mientras que en el resto del llano rondarán los 3°C.

El pronóstico del tiempo extendido en Mendoza

  • Lunes 13 de julio: jornada con nubosidad variable y leve ascenso de la temperatura, además de neblinas matinales. Se prevé viento Norte leve durante casi todo el día, con intensidades de hasta 40 km/h en el Este por la tarde y Zonda muy leve en precordillera Sur y Malargüe. Máxima: 17°C | Mínima: -1°C a 3°C.
  • Martes 14 de julio: parcialmente nublado, con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sudeste y neblinas matinales. Se anuncian nevadas en cordillera. Máxima: 16°C | Mínima: 3°C.
  • Miércoles 15 de julio: mayormente nublado, con leve ascenso térmico y vientos leves del noreste. Continuarán las nevadas en cordillera, especialmente en el sector Sur. Máxima: 17°C | Mínima: 1°C.
  • Jueves 16 de julio: mayormente nublado, con poco cambio de la temperatura y vientos moderados del sudeste. Se mantienen las nevadas en cordillera. Máxima: 18°C | Mínima: 5°C.

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