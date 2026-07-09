Conocé cómo estará el tiempo este jueves 9 de julio en Mendoza Foto: Yemel Fil

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Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico del tiempo para este miércoles 8 de julio en la provincia de Mendoza indica una jornada que tendría nubosidad sobre la zona Sur, mientras que durante la tarde el Valle de Uco y la zona Este presentarían cielos con menor nubosidad o despejados. El resto de la provincia permanecerá con cielo seminublado a nublado, sin precipitaciones.

Según la Dirección de Contingencias Climáticas, el viento será Sur débil entre las 3 y las 18 principalmente en las zonas Sur, Norte y Este. Además, se prevé viento Zonda en toda la precordillera entre las 3 y las 10.

En alta montaña continuará el mal tiempo con precipitaciones en toda la Alta Montaña. Durante el jueves, las precipitaciones tenderán a debilitarse, y mejorarían a partir de las 21, aunque persistirá el cielo nublado.

Foto: Cristian Lozano Temperaturas promedio en el llano Máxima: 16°C .

. Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): 1°C.

1°C. Mínima (resto de la provincia): 4ºC. Pronóstico del tiempo extendido Viernes 10 de julio: Mayormente nublado y frío, con descenso de la temperatura. Habrá vientos leves del sudeste. En cordillera habrá nevadas. La jornada comenzará nublada en las zona Sur y Central, con probables

Mayormente nublado y frío, con descenso de la temperatura. Habrá vientos leves del sudeste. En cordillera habrá nevadas. La jornada comenzará nublada en las zona Sur y Central, con probables precipitaciones débiles en Malargüe y el sector Oeste del Valle de Uco, asociadas al mal tiempo en alta montaña Máxima: 15ºC | Mínima: 4ºC

Sábado 11 de julio: Mayormente nublado con poco cambio de la temperatura y vientos leves del sudeste. Nevadas en cordillera. Máxima:15ºC | Mínima: 4ºC