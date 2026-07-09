9 de julio de 2026
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Conocé cómo estará el tiempo este jueves 9 de julio en Mendoza

La provincia de Mendoza presentará una jornada parcialmente nublada. Conocé el pronóstico extendido del tiempo.

Conocé cómo estará el&nbsp; tiempo este jueves 9 de julio en Mendoza

Conocé cómo estará el  tiempo este jueves 9 de julio en Mendoza

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo para este miércoles 8 de julio en la provincia de Mendoza indica una jornada que tendría nubosidad sobre la zona Sur, mientras que durante la tarde el Valle de Uco y la zona Este presentarían cielos con menor nubosidad o despejados. El resto de la provincia permanecerá con cielo seminublado a nublado, sin precipitaciones.

Según la Dirección de Contingencias Climáticas, el viento será Sur débil entre las 3 y las 18 principalmente en las zonas Sur, Norte y Este. Además, se prevé viento Zonda en toda la precordillera entre las 3 y las 10.

En alta montaña continuará el mal tiempo con precipitaciones en toda la Alta Montaña. Durante el jueves, las precipitaciones tenderán a debilitarse, y mejorarían a partir de las 21, aunque persistirá el cielo nublado.

Temperaturas promedio en el llano

  • Máxima: 16°C.
  • Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): 1°C.
  • Mínima (resto de la provincia): 4ºC.

Pronóstico del tiempo extendido

  • Viernes 10 de julio: Mayormente nublado y frío, con descenso de la temperatura. Habrá vientos leves del sudeste. En cordillera habrá nevadas. La jornada comenzará nublada en las zona Sur y Central, con probables
  • precipitaciones débiles en Malargüe y el sector Oeste del Valle de Uco, asociadas al mal tiempo en alta montaña Máxima: 15ºC | Mínima: 4ºC
  • Sábado 11 de julio: Mayormente nublado con poco cambio de la temperatura y vientos leves del sudeste. Nevadas en cordillera. Máxima:15ºC | Mínima: 4ºC

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