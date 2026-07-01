1 de julio de 2026
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Frío

Ola polar: el frío extremo llega a Mendoza con lluvias y viento sur

El primer día de julio en la provincia de Mendoza llegará con cielo cubierto, precipitaciones en distintas regiones y un marcado descenso de la temperatura por el ingreso de una ola polar. Conocé el pronóstico extendido.

Ola polar: el frío extremo llega a Mendoza con lluvias y viento sur

Ola polar: el frío extremo llega a Mendoza con lluvias y viento sur

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo indica que llegará la ola polar con mucho frío a la provincia de Mendoza. De acuerdo con el pronóstico elaborado por la Dirección de Contingencias Climática, para este miércoles 1 de julio, la jornada se presentará con cielo cubierto desde las primeras horas del día. Se prevén precipitaciones débiles en la zona Sur entre las 6 y las 7, extendiéndose hacia media mañana al Valle de Uco y la zona Este. Durante la tarde persistirán las precipitaciones principalmente en la zona Sur y el Valle de Uco, con ambiente muy frío y húmedo.

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Según el organismo, el viento será de circulación de viento Sur asociada al frente frío desde la madrugada y durante toda la jornada, hasta aproximadamente las 21, afectando toda la provincia. Se esperan velocidades promedio entre 35 y 40 km/h.

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Ola de frío: Mendoza, entre las más gélidas del país.

Ola de frío: Mendoza, entre las más gélidas del país.

En alta montaña, el cielo estará nublado con precipitaciones débiles en el sector Sur hasta la tarde. Posteriormente continuará nublado en toda la cordillera.

Temperaturas promedio en el llano

  • Máxima: 7°C.
  • Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): -2°C.
  • Mínima (resto de la provincia): 2°C.

Pronóstico del tiempo extendido

  • Jueves 2 de julio: Frío y mayormente nublad con poco cambio de la temperatura. Los vientos serán leves del sector norte. Máxima: 6°C | Mínima: 1°C
  • Viernes 3 de julio: Parcialmente niblado con leve ascenso de la temperatura. Los vientos serán de dirección variable. Nevadas en cordillera. Máxima: 8°C | Mínima: 2°C

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