Ola polar: el frío extremo llega a Mendoza con lluvias y viento sur

El pronóstico del tiempo indica que llegará la ola polar con mucho frío a la provincia de Mendoza. De acuerdo con el pronóstico elaborado por la Dirección de Contingencias Climática, para este miércoles 1 de julio, la jornada se presentará con cielo cubierto desde las primeras horas del día. Se prevén precipitaciones débiles en la zona Sur entre las 6 y las 7, extendiéndose hacia media mañana al Valle de Uco y la zona Este. Durante la tarde persistirán las precipitaciones principalmente en la zona Sur y el Valle de Uco, con ambiente muy frío y húmedo.