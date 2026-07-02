2 de julio de 2026
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Sitio Andino
Ola Polar

Continúa la ola polar y el frío intenso se mantendrá en toda Mendoza durante este jueves

La ola polar continuará afectando a Mendoza este jueves 2 de julio con heladas generales, cielo mayormente nublado y una temperatura máxima que apenas alcanzará los 5°C.

Continúa la ola polar y el frío intenso se mantendrá en toda Mendoza durante este jueves

Continúa la ola polar y el frío intenso se mantendrá en toda Mendoza durante este jueves

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo indica que continurá la ola polar con mucho frío a la provincia de Mendoza. De acuerdo con el pronóstico elaborado por la Dirección de Contingencias Climática, para este jueves 2 de julio, la jornada se presentará con heladas generales.

El día amanecerá despejado sobre la franja Oeste del llano provincial y nublado en el resto de la provincia. No se observan precipitaciones. A partir de las 9 aumentará la nubosidad hasta cubrir todo el llano provincial, manteniéndose durante el resto del día. Podrían registrarse lloviznas aisladas.

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Según el organismo, en alta montaña el cielo estará despejado. A partir de las 16 aumentará la nubosidad en el sector Norte de la Alta Montaña. No se observan precipitaciones.

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Descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo en Mendoza para este 22 de junio.

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Temperaturas promedio en el llano

  • Máxima: 5°C.
  • Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): -4°C.
  • Mínima (resto de la provincia): -1°C.

Pronóstico del tiempo extendido

  • Viernes 3 de julio: Parcialmente niblado con leve ascenso de la temperatura. Los vientos serán de dirección variable. Nevadas en cordillera. Máxima: 8°C | Mínima: 2°C
  • Sábado 4 de julio: Nubosidad variable con ascenso de la temperatura y heladas. Los vientos serán leves del noreste. Nevadas en cordillera. Máxima: 12°C | Mínima: -2°C

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