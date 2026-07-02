Continúa la ola polar y el frío intenso se mantendrá en toda Mendoza durante este jueves Foto: Yemel Fil

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Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico del tiempo indica que continurá la ola polar con mucho frío a la provincia de Mendoza. De acuerdo con el pronóstico elaborado por la Dirección de Contingencias Climática, para este jueves 2 de julio, la jornada se presentará con heladas generales.

El día amanecerá despejado sobre la franja Oeste del llano provincial y nublado en el resto de la provincia. No se observan precipitaciones. A partir de las 9 aumentará la nubosidad hasta cubrir todo el llano provincial, manteniéndose durante el resto del día. Podrían registrarse lloviznas aisladas.

a623c456-4db2-4a3a-8bb5-4086e2a7e931 Según el organismo, en alta montaña el cielo estará despejado. A partir de las 16 aumentará la nubosidad en el sector Norte de la Alta Montaña. No se observan precipitaciones.

embarcación cuyanita, lago del parque, parque san martin, turismo, frio, invierno, clima, tiempo, temperatura, pronostico, ola polar.jpg Descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo en Mendoza para este 22 de junio. Foto: Yemel Fil

Temperaturas promedio en el llano Máxima: 5°C .

. Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): -4°C.

-4°C. Mínima (resto de la provincia): -1°C. Pronóstico del tiempo extendido Viernes 3 de julio : Parcialmente niblado con leve ascenso de la temperatura. Los vientos serán de dirección variable. Nevadas en cordillera. Máxima: 8°C | Mínima: 2°C

: Parcialmente niblado con leve ascenso de la temperatura. Los vientos serán de dirección variable. Nevadas en cordillera. 8°C | 2°C Sábado 4 de julio: Nubosidad variable con ascenso de la temperatura y heladas. Los vientos serán leves del noreste. Nevadas en cordillera. Máxima: 12°C | Mínima: -2°C