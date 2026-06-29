29 de junio de 2026
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Ola Polar

Ola polar en Mendoza: cómo asistirán los municipios a las personas en situación de calle

Ante la inminente ola polar, el Gobierno de Mendoza y los municipios trabajan en un operativo de asistencia para las personas en situación de calle.

Ola polar en Mendoza: cómo asistirán los municipios a las personas en situación de calle. Imagen de archivo

Ola polar en Mendoza: cómo asistirán los municipios a las personas en situación de calle. Imagen de archivo

 Por Natalia Mantineo

Ante el inminente arribo de una ola polar que promete dejar registros bajo cero en la provincia de Mendoza, el Gobierno y los municipios del Gran Mendoza activaron un fuerte operativo de contingencia. El objetivo central es reforzar el abordaje territorial y el traslado inmediato a refugios de las personas en situación de calle.

Santiago Suárez, jefe de Gabinete del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, explicó a Sitio Andino que este trabajo se viene planificando de manera anticipada: "Desde el área de Contingencias venimos desde febrero coordinando con los municipios diferentes acciones como los canales de difusión. Todas las comunas han reforzado sus plazas ".

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Ola polar en Mendoza: el Gobierno y los municipios activaron un operativo especial para los sin techo.

Ola polar en Mendoza: el Gobierno y los municipios activaron un operativo especial para los sin techo.

Ola polar: el mapa de la asistencia en el Gran Mendoza

La realidad y los recursos varían en cada sector del área Metropolitana, adaptando el esquema de contención a las necesidades locales:

  • Guaymallén: desde el municipio más poblado informaron que cuentan con dos refugios en San José, con 10 plazas cada uno. Ignacio Conte, secretario de Gobierno, remarcó a este medio sobre la complejidad del abordaje: "Hace semanas venimos charlando con las personas en situación de calle para concientizarlas sobre este temporal e intentando convencerlas para que se acerquen. Es un tema complejo, la mayoría está con problemas de adicciones y psicológicos", detalló el funcionario y agregó que "el año pasado el registro total de asistencia a los refugios fue de 4 personas".

  • Godoy Cruz: la comuna conducida por Diego Costarelli dará continuidad al sistema de contingencia del verano. Las guardias interdisciplinarias de la Secretaría de Desarrollo Social se encuentran operativas las 24 horas del día para canalizar y atender emergencias vinculadas al frío extremo de manera inmediata.

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  • Las Heras: sostienen un esquema de contención anualizado. "Somos el único municipio del Gran Mendoza que financia y paga 15 camas durante todo el año en las instalaciones de REMAR. Para nuestra realidad local detectada, con esa cifra nos alcanza para dar una respuesta efectiva", indicó Aldo Sanz, director de Desarrollo Social.

  • Maipú: la estrategia se enfoca en el relevamiento diario y el trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad civil, capillas y sedes de Cáritas parroquiales. Actualmente se encuentran adaptando un espacio específico junto al Decanato de Iglesias de Maipú para ampliar la capacidad de contención y brindar asistencia alimentaria.

  • Luján de Cuyo: mantiene plenamente activo un protocolo de abordaje directo comandado por Desarrollo Humano y Defensa Civil, realizando patrullajes preventivos en las calles y asistiendo reportes vecinales.

  • Ciudad: en tanto, Ciudad hace unas semanas inauguró dos refugios (Huentala y Azul), con 80 plazas. Los mismos están destinados solo para hombres y funcionan generalmente de 20 a 11, ofreciendo pernocte, alimentación y asistencia.
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Personas en situación de calle: Ciudad cuenta con dos refugios, con 80 plazas habilitadas.

Personas en situación de calle: Ciudad cuenta con dos refugios, con 80 plazas habilitadas.

Teléfonos útiles: números oficiales por departamento para brindar asistencia

De acuerdo con la información oficial provista por las autoridades se encuentran habilitadas líneas específicas por jurisdicción paraque la ciudadanía reporte casos y solicite ayuda para asistir a los sin techos:

  • Las Heras (llamadas y WhatsApp): 2617115824 / 2612658482 / 2612658538

  • Luján de Cuyo (solo WhatsApp): Línea 147 / 2612124022

  • Ciudad de Mendoza (solo WhatsApp, no audios): 2614694546

  • Godoy Cruz (solo llamadas): 4429370 / 4429367 / 2613064939 (este último disponible como guardia desde las 18, de lunes a viernes, y las 24 horas (durante sábados, domingos y feriados).

  • Maipú (solo WhatsApp): 2613610280.

  • Guaymallén (solo WhatsApp): 2615068911.

  • San Martín (solo llamadas): 2634259700 (internos 184 - 146).

  • Dirección de Contingencias (solo llamadas): 2615592975.

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