29 de junio de 2026
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Ola Polar

Ola polar en Mendoza: ¿cuándo nevará en el llano y qué día será el más frío de la semana?

Una potente ola polar irrumpe en Mendoza con un combo explosivo que incluirá humedad, mínimas bajo cero, máximas de apenas 5 grados, lluvia y nieve en el llano.

Ola polar en Mendoza: ¿cuándo nevará en el llano y qué día será el más frío de la semana?.

Ola polar en Mendoza: ¿cuándo nevará en el llano y qué día será el más frío de la semana?.

Foto: Yemel Fil
 Por Natalia Mantineo

La irrupción de una nueva ola polar en la provincia de Mendoza provocará un desplome drástico de las temperaturas, caracterizado por mínimas bajo cero, marcas máximas que difícilmente superen los 5 grados y una bajísima amplitud térmica. Este combo invernal obligará a tomar recaudos, especialmente en el período que va desde el miércoles hasta el próximo sábado.

En diálogo con Sitio Andino, el meteorólogo Mariano García detalló cómo impactará este fenómeno y respondió a las dos grandes dudas que mantienen en vilo a los mendocinos: cuándo se registrará el momento más crudo del frente frío y qué posibilidades reales existen de ver nieve en las zonas urbanas.

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Ola polar en Mendoza: iniciará el miércoles y se extenderá hasta el sábado.

Ola polar en Mendoza: iniciará el miércoles y se extenderá hasta el sábado.

Ola polar en Mendoza: ¿cuándo será el día más frío de la semana?

La respuesta a este interrogante tiene un doble análisis según la mirada del especialista. "Si se toman estrictamente los registros numéricos del termómetro, el día más frío de la semana se dará hacia el fin de semana. El pronóstico anticipa temperaturas mínimas netamente bajo cero, con -2° proyectados para el sábado y -1° para el domingo".

Sin embargo, la percepción térmica jugará un rol fundamental a mitad de semana debido a la inestabilidad y la humedad. García advirtió que "entre el jueves y el viernes se esperan jornadas con marcas de entre 0° de mínima y apenas 4° de máxima. Esta escasa diferencia térmica, sumada a la ausencia de sol, provocará que cualquiera de esos dos días se sienta en la calle como el más frío y riguroso de todo el período".

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Entre el jueves y viernes, la temperatura máxima podría llegar a los 4 grados.

Entre el jueves y viernes, la temperatura máxima podría llegar a los 4 grados.

Ola polar en Mendoza: ¿en qué zonas nevará en el llano?

Respecto a la posibilidad de que precipite en forma de nieve en el llano provincial, el meteorólogo señaló que las chances están vigentes, aunque el escenario principal actualmente se inclina más hacia el agua.

"Por el momento, los modelos meteorológicos indican para el llano más probabilidad de lloviznas que de nieve, en una relación 70/30", explicó García.

No obstante, el mapa de probabilidades no es parejo para todo el Gran Mendoza."Las expectativas de ver copos de nieve son un poco más altas en sectores como Luján de Cuyo, Chacras de Coria y Maipú", explicó.

Las ventanas de tiempo clave a seguir de cerca serán el miércoles y, posteriormente, la madrugada del viernes, jornada en la que se podrían repetir las condiciones aunque con un volumen de precipitación notablemente menor.

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Se prevén lluvias y nevadas en el llano.

Se prevén lluvias y nevadas en el llano.

Alta Montaña: estabilidad temporaria y alerta por un fuerte temporal

Curiosamente, el sector cordillerano se mantendrá al margen de la inestabilidad que afectará al llano durante los próximos días. "En Alta Montaña se prevé cielo de algo a parcialmente nublado, aunque acompañado de temperaturas extremadamente bajas a partir de este martes 30 de junio", explicó García.

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En alta montaña se prevén fuertes nevadas para el lunes próximo.

En alta montaña se prevén fuertes nevadas para el lunes próximo.

El panorama en la cordillera cambiará de forma drástica de cara a la semana siguiente. Mariano García anticipó que "se espera una fuerte nevada para el próximo lunes, a última hora. Por la magnitud que muestran los modelos meteorológicos, el fenómeno podría convertirse en el primer temporal de gran intensidad de la temporada invernal".

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