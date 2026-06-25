25 de junio de 2026
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Ola Polar

Ola polar en Mendoza: frío extremo, nieve en el llano y ¿adelantan las vacaciones de invierno?

Mendoza se prepara para una fuerte ola polar con frío extremo y nieve en el llano, según las previsiones meteorológicas. Los detalles.

Ola polar en Mendoza: frío extremo, nieve en el llano y ¿adelantan las vacaciones de invierno?.

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 Por Natalia Mantineo

Pese a los pronósticos iniciales que anticipaban un invierno más cálido debido a la influencia del fenómeno de El Niño, los primeros días de la estación ingresaron con temperaturas extremas que prometen agudizarse de manera drástica. Para la próxima semana se prevé el desembarco de una ola polar que afectará a toda la provincia de Mendoza, abriendo incluso la probabilidad de nieve en varios sectores del llano.

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Ola polar en Mendoza: se viene una semana con temperaturas muy extremas.

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Ola polar: se viene la nieve en Mendoza

Según información proporcionada a Sitio Andino por el meteorólogo Mariano García, este fenómeno meteorológico severo arrancará el próximo miércoles 1 de julio y se extenderá, en principio, hasta el viernes 3. El especialista advirtió que se esperan temperaturas mínimas críticas que podrían rondar los -5 °C en el Gran Mendoza, alcanzando su punto más crudo hacia el final de la semana.

El dato más llamativo del pronóstico radica en la alta inestabilidad que afectará a los sectores más bajos de la región. "Para el miércoles y/o jueves hay chances de que nieve en el llano", aseguró García, anticipando un escenario poco habitual para los centros urbanos de la provincia.

Asimismo, el especialista detalló que "el viernes el termómetro podría amanecer clavado en los 5 grados bajo cero, consolidando una de las semanas más frías del año".

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Entre miércoles y jueves podría registrarse nieve en el llano.

Entre miércoles y jueves podría registrarse nieve en el llano.

La DGE bajo la lupa: ¿se adelantan las vacaciones?

Este panorama de frío polar y potencial de nieve se instalará justo en el cierre del ciclo lectivo previo a las vacaciones. De acuerdo con el calendario oficial de la Dirección General de Escuelas (DGE), las clases del primer semestre están estipuladas para concluir el viernes 3 de julio, dando paso al receso invernal a partir del lunes 6.

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Frente a la hostilidad del pronóstico y las dificultades logísticas e institucionales que conllevan las temperaturas bajo cero extremas, crecen las expectativas. En las próximas horas, restará ver si las autoridades de la DGE deciden mantener el cronograma vigente para el final de la semana o si, ante la histórica ola polar que se avecina, u optan por adelantar el receso invernal para resguardar a los alumnos y docentes.

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