Día de la mujer policía en Mendoza: por qué se celebra hoy, 14 de agosto

Por Sitio Andino Sociedad







Cada 14 de agosto, en Argentina se conmemora el Día de la Mujer Policía, una fecha que rinde homenaje a la labor de las mujeres en la seguridad pública y recuerda el nacimiento de Érica Beatriz Bercich López, la primera oficial mendocina fallecida en acto de servicio.

¿Cómo nació el Día de la Mujer Policía en Argentina? La efeméride fue instaurada a nivel nacional en 2018, tras la sanción de la Ley 9087, impulsada por la senadora radical Daniela García, en honor a la oficial ayudante Bercich López, quien perdió la vida cumpliendo su deber.

Érica Beatriz Bercich Érica Beatriz Bercich nació un 14 de agosto de 1970. ¿Quién fue Érica Bercich López? Érica Bercich ingresó a la Policía de Mendoza como agente del Cuerpo Auxiliar, desempeñándose en la Dirección Judicial y en la sección de Dactiloscopia. Posteriormente, se inscribió en la Escuela de Policía de General San Martín, donde fue escolta de Bandera. En 1997 egresó como oficial subayudante del Cuerpo de Comando y fue destinada a la Compañía Motorizada.

El 24 de marzo de 1999, mientras cumplía funciones como encargada de turno, recibió un aviso de asistencia a compañeros que participaban en un operativo en la estación ferroviaria de Rodeo de la Cruz, en Guaymallén. En el trayecto, el vehículo en el que viajaba impactó contra un árbol en la intersección de las calles Tirasso y Bandera de Los Andes.

En el accidente fallecieron Érica Bercich y su acompañante, el agente Daniel Cattaneo. Su sacrificio quedó grabado en la historia policial y es recordado cada 14 de agosto como símbolo de compromiso y valentía.

