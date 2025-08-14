Terrible caso de violencia de género en Maipú: la golpearon con su bebé en brazos

Una mujer de 26 años fue víctima de un terrible caso de violencia de género en Maipú , cuando fue brutalmente golpeada por su pareja, aún cuando tenía a su bebé de 8 meses en brazos, y producto de la golpiza, la joven sufrió fracturas y lesiones en varias partes del cuerpo, en tanto que el agresor quedó detenido.

El hecho ocurrió en calle Julio A. Roca de Maipú , donde vive la joven y su pareja, quienes recientemente tuvieron un hijo.

El caso de violencia de género causó conmoción en el barrio y ahora la justicia analiza el caso para definir la situación procesal del acusado, identificado como Maximiliano Muñizaga (29).

Según fuentes judiciales, el caso fue denunciado en horas de la tarde, cuando la pareja se encontraba en el interior del hogar.

El hecho de violencia de género ocurrió en calle Julio Argentino Roca al 1.300 de Maipú.

La mujer denunció que mientras ella estaba con su bebé de 8 meses en brazos, comenzó a discutir con su pareja y con el correr de los minutos la pelea fue subiendo de tono.

Tal es así que luego el hombre comenzó a golpearla. La mujer aseguró que primero la agredió con un palo de escoba, luego con una leña y finalmente con una manguera.

Mientras todo esto ocurría, la damnificada intentaba cubrirse y al mismo tiempo proteger a su bebé, quien de milagro no fue alcanzado por los golpes.

Ahora bien, tras la agresión, la joven -se reserva su identidad por tratarse de un caso de violencia de género-, debió ser asistida por médicos del Servicio de Emergencias Coordinado y por la gravedad de las heridas, luego fue llevada al hospital Paroissien.

En el centro asistencial le diagnosticaron escoriaciones en distintas partes del cuerpo y una fractura de codo. Afortunadamente, el bebé resultó ileso.

Al mismo tiempo, la policía logró la aprehensión del agresor en la misma escena del hecho. El acusado fue llevado a una comisaría, quedando a disposición de la fiscalía de violencia de género. En el transcurso de este jueves será imputado.

En la causa ya declararon algunos policías, quienes ratificaron que, al llegar a la casa, advirtieron a la víctima con golpes (tenía lesiones visibles).

Además, la justicia le dio intervención al ETI para que inicie un abordaje sobre la familia.