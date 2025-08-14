Video: los jefes de bomberos de San Martín y Palmira, a los golpes

Insólita pelea entre los jefes de bomberos de San Martín y Palmira.

Una insólita pelea entre los jefes del cuerpo de Bomberos de San Martín y Palmira quedó registrada en una cámara de seguridad y por estas horas causa mucho revuelo en el departamento, sobre todo, por que al menos uno de ellos es empleado de la Comuna, por lo que arriesga fuertes sanciones.

Todo ocurrió este miércoles en el galpón municipal de Ruta 7, donde se enfrentaron Mariano Sarmiento, Jefe de los Bomberos Voluntarios de San Martín y Fernando Cámara , encargado de los bomberos de Palmira.

Al parecer, una vieja pelea entre ambos por distintos temas generó ahora una discusión por una actividad que Sarmiento quería realizar en ese galpón y todo terminó en un escándalo.

Según los testimonios recolectados, Sarmiento llegó al lugar con su camión para realizar un cambio de aceite, acción que según él estaba autorizada por el encargado del taller de la Municipalidad General San Martín.

Sin embargo, afirman que Cámara le negó el ingresó, insistiendo que mientras él estuviera presente no iba a permitir que Sarmiento realizara ese cambio de aceite.

A partir de allí comenzó una discusión que derivó en una pelea cuerpo a cuerpo, con piñas y empujones. Esta última parte de la riña fue captada por una cámara de seguridad del galpón municipal.

Tras el hecho, Sarmiento realizó una denuncia penal contra Carmona y Carmona hizo lo suyo. El hecho es analizado ahora también por el Director de Servicios, Raúl Tamagnone.

De esta forma, la Comuna ya inició también un expediente administrativo para analizar lo que ocurrió y, por ende, la responsabilidad de cada uno de los partícipes de la pelea.

La situación de Carmona podría ser más complicada aún, debido a que además de ser parte de los bomberos de Palmira, es empleado municipal.