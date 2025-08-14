Video: los jefes de bomberos de San Martín y Palmira, a los golpes

Una insólita pelea entre los jefes del cuerpo de Bomberos de San Martín y Palmira quedó registrada en una cámara de seguridad y por estas horas causa mucho revuelo en el departamento, sobre todo, por que al menos uno de ellos es empleado de la Comuna, por lo que arriesga fuertes sanciones.
Todo ocurrió este miércoles en el galpón municipal de Ruta 7, donde se enfrentaron Mariano Sarmiento, Jefe de los Bomberos Voluntarios de San Martín y Fernando Cámara, encargado de los bomberos de Palmira.
Al parecer, una vieja pelea entre ambos por distintos temas generó ahora una discusión por una actividad que Sarmiento quería realizar en ese galpón y todo terminó en un escándalo.
Video: los jefes de bomberos de San Martín y Palmira, a las piñas
Según los testimonios recolectados, Sarmiento llegó al lugar con su camión para realizar un cambio de aceite, acción que según él estaba autorizada por el encargado del taller de la Municipalidad General San Martín.