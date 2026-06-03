3 de junio de 2026
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Las casas chinas ya se venden en Mendoza: cuáles son sus características y cuánto cuestan

Desde Mendoza, una empresa se encarga de importar casas modulares desde China. Cuánto cuestan y de qué se trata esta propuesta.

Las casas chinas ya se venden en Mendoza: cuáles son sus características y cuánto cuestan

Las casas chinas ya se venden en Mendoza: cuáles son sus características y cuánto cuestan

 Por Soledad Maturano

Las casas de origen chino que se instalan en pocas horas no son una promesa lejana, sino una realidad palpable. En Mendoza ya existe un equipo que se encarga de importarlas desde China hasta la provincia y ofrece diseños variados -oficinas, monoambientes y casas- a mitad de precio que la construcción tradicional.

Patagona Home es un proyecto pionero en esta apuesta por un tipo de vivienda rápida, accesible e innovadora. Alfredo, integrante de la iniciativa, explicó a Sitio Andino que los módulos “están muy bien fabricados estructuralmente y además están aislados”, al tiempo que destacó que se trata de viviendas que vienen con instalación eléctrica, además de aberturas y terminaciones completas.

Aunque todavía con una difusión cauta, estas casas ya son elegidas por decenas de mendocinos: “Hemos vendido más de 120 módulos y están por llegar entre siete y ocho contenedores en los próximos 45 días”. Esta agilidad responde a la apertura de las importaciones que, de acuerdo con Alfredo, resulta positiva al menos en este punto vinculado al acceso a la casa propia, algo que muchas veces parece lejano para miles de personas.

casa construccion prefabricada china
Las viviendas llegan desde China y se ensamblan en pocas horas.

Las viviendas llegan desde China y se ensamblan en pocas horas.

Cómo son las casas chinas que se venden en Mendoza

No es construcción tradicional, pero tampoco construcción en seco: es construcción modular. “Los módulos están aislados. Están construidos con paneles tipo sándwich: chapa, aislante y chapa. Tienen muy buena aislación térmica. Además, cuentan con perfilería pesada y caños estructurales de 3,2 milímetros”, amplió Alfredo.

“Las aberturas son de aluminio con sistema DVH, doble vidrio hermético, que mejora el aislamiento térmico”, completó. Otra ventaja de estas viviendas es que son trasladables. “Si una persona quiere mudarse, puede llevarse el módulo a otro lugar”.

Qué precio tienen las casas chinas que se venden en Mendoza

De acuerdo con el vendedor, el módulo más pequeño -solicitado principalmente para oficinas, depósitos o emprendimientos- de 6 por 2,50 metros cuesta 5 millones de pesos.

Por otro lado, un monoambiente de 30 metros cuadrados se comercializa por 15,5 millones, mientras que la casa -de casi 40 metros cuadrados- cuesta 25 millones de pesos. “Esta última viene muy completa, con aberturas de aluminio, baño y dos habitaciones”, indicó Alfredo.

casa china prefabricada
Las estructuras llegan listas para su montaje.

Las estructuras llegan listas para su montaje.

Consultado por Sitio Andino sobre si estos valores corresponden al precio final, la respuesta fue afirmativa: incluye impuestos de importación, traslado, armado y el trabajo de la empresa. No obstante, si la persona interesada es de San Juan, San Luis u otra provincia, deberá abonar el costo del flete.

Qué condiciones de ingreso tienen en Mendoza y qué posibilidades de financiamiento existen

Aunque los módulos se pueden instalar en pocas horas en, por ejemplo, un terreno, lo cierto es que todavía hay debates municipales por saldar. Desde la empresa ya mantuvieron conversaciones con intendentes y Alfredo resaltó que necesitan la ayuda de los municipios para que esta opción habitacional continúe expandiéndose.

No obstante, aclaró que los módulos pueden trasladarse legalmente porque “el comprador tiene su factura de compra, de manera similar a lo que ocurre con un contenedor”. Además, señaló que “se realiza el comprobante de venta correspondiente. La escritura sigue siendo del terreno”.

Por último, en lo que respecta a la financiación, sostuvo que “posiblemente podamos trabajar con tarjetas de crédito, créditos a sola firma o financiación entregando una parte del valor del módulo”.

Mitad de precio y ahorro sustancial de tiempo

Este tipo de vivienda plantea nuevas posibilidades habitacionales para quienes buscan acceder a la casa propia.

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Las unidades incluyen instalación eléctrica y aberturas.

Las unidades incluyen instalación eléctrica y aberturas.

De hecho, el precio resulta muy competitivo si se lo compara con la construcción tradicional o en seco. En el primer caso, el costo por metro cuadrado -según el último informe del Centro de Ingenieros de Mendoza- es de $1.404.375. En la construcción en seco, el valor desciende entre un 5% y un 10%, ubicándose aproximadamente en torno a los $1.263.937 por metro cuadrado.

En un momento en que los salarios están golpeados, los alquileres se mantienen elevados y el poder adquisitivo no logra recomponerse, esta opción aparece como una alternativa a considerar. De hecho, según Alfredo, el precio del metro cuadrado ronda los $600.000.

Ahora bien, ¿qué tan abiertos estamos los mendocinos a este tipo de construcciones? ¿Logrará consolidarse esta modalidad? El correr de los meses dará una mayor certeza sobre estos interrogantes.

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