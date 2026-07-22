Persiste un problema para quienes buscan alquilar con mascota en Mendoza: qué dice un informe

Los alquileres en Mendoza mantuvieron durante el primer semestre de 2026 una tendencia al alza, con valores que en muchos casos superan los $600.000 para departamentos de dos habitaciones con cochera. Sin embargo, el precio no es la única variable que condiciona la búsqueda de una vivienda.

De acuerdo con un informe semestral de Inmodata, una de las dificultades que continúa afectando a los inquilinos es la escasa cantidad de propietarios que aceptan mascotas en los inmuebles ofrecidos en alquiler.

Uno de los datos más llamativos del relevamiento es que menos del 10% de los departamentos publicados durante el primer semestre de 2026 permitió el ingreso de animales . En concreto, apenas el 9,94% de los avisos aceptó mascotas.

El informe también destaca un dato que resulta llamativo en la Ciudad de Mendoza: los propietarios que permiten alquilar con mascotas logran ocupar sus departamentos en menos tiempo.

Este comportamiento refleja una realidad cada vez más extendida. Para muchas familias mendocinas, perros y gatos forman parte del hogar, por lo que la posibilidad de mudarse con ellos se convierte en un requisito determinante al momento de elegir una vivienda.

Qué pasó con los alquileres temporarios

El balance semestral de Inmodata también analiza la evolución del mercado de alquileres temporarios, un segmento concentrado en gran medida en plataformas como Airbnb.

En ese mercado, el informe muestra realidades diferentes entre los principales polos de la provincia.En la Ciudad de Mendoza, la rentabilidad en dólares aumentó 1,3% respecto del año pasado, aunque el stock de propiedades publicadas cayó 16%.

En Ciudad de Mendoza el stock de propiedades publicadas en Airbnb cayó 16%.

En Luján de Cuyo, en cambio, la rentabilidad creció 6,7% interanual en dólares y la cantidad de inmuebles publicados aumentó 5,6%.

La caída del 16% en la oferta de propiedades temporarias en la Ciudad de Mendoza aparece como uno de los datos más relevantes del informe. Si bien el relevamiento no establece una causa puntual, el comportamiento podría estar vinculado con un contexto de menor movimiento turístico o con un visitante que permanece menos días y realiza un gasto más moderado.