21 de julio de 2026
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Sitio Andino
Maipú

Agredió brutalmente a su hijo en Maipú y podría zafar de una acusación: el motivo

La justicia investiga cómo ocurrió la brutal agresión de un hombre a su hijo en una casa de Maipú. Por ahora no hay detenidos ni imputados.

La justicia investiga si la agresión de un hombre a su hijo fue en un contexto de legítima defensa.

La justicia investiga si la agresión de un hombre a su hijo fue en un contexto de "legítima defensa".

Foto: Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

La causa que investiga la brutal agresión de un hombre a su hijo en una casa de Maipú tuvo un giro inesperado en las últimas horas y el autor de la golpiza podría zafar de cualquier acusación penal, debido a que el hecho podría haber ocurrido en un contexto de “legítima defensa”.

Es que varios de los testigos que han comparecido en el expediente señalaron a la víctima del hecho, quien permanece internado en terapia intensiva, como una persona sumamente violenta y que tenía antecedentes de maltrato hacia su padre.

Entonces, los detectives creen que se individuo llegó a la vivienda el domingo, posiblemente bajo efectos de alcohol y drogas, y agredió a su padre. Entonces este se defendió con un elemento contundente y lo golpeó en la cabeza.

En base a esto, la causa permanece sin detenidos ni imputados, a la espera de una serie de pericias e informes que solicitó el fiscal de la causa, Oscar Malla.

Brutal agresión de un hombre a su hijo en Maipú

El hecho ocurrió en el barrio San Cayetano de Maipú, horas después de la final del Mundial entre Argentina y España.

Según la reconstrucción del hecho, un hombre discutió con su hijo en el interior del hogar y lo agredió con un palo, generando que el menor de ambos -de 39 años- sufriera una fractura de cráneo que lo mantiene hasta hoy en terapia intensiva, con un estado de salud sumamente delicado.

En primera instancia, el padre -de 69 años- quedó demorado, pero otros familiares lo defendieron. Contaron que el hijo era violento y que, en varias ocasiones, agredía al padre. A esto se le sumaron los antecedentes penales del hombre y también una encuesta ambiental que favoreció al mayor.

Peor aún, las primeras pericias indicaron que, posiblemente, hayan participado más personas en el hecho. En este sentido, la justicia tiene una hipótesis de que, posiblemente, la presunta víctima agredió a su padre y otras personas que estaban en la vivienda (familiares o no), defendieron al mayor y agredieron al hijo.

Todo esto es materia de investigación, mientras los detectives aguardan a la evolución del hombre herido, quien está internado en el hospital Central.

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