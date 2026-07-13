Qué talleres gratuitos ofrece Maipú: danza, teatro, música, artes y costura en la Casa de la Cultura

La Municipalidad de Maipú dio a conocer la variedad de propuestas artísticas disponibles para todas las edades. La Casa de la Cultura Doña Paula es el punto de reunión cultural para los vecinos que busquen aprender y disfrutar del arte, el teatro y el baile.
La iniciativa busca brindar espacios de aprendizaje y esparcimiento generando pertenencia y desarrollo personal en el departamento. La amplia grilla incluye danza, música, teatro, artes visuales, costura y tejido, entre otras disciplinas. La mayoría de los talleres son completamente gratuitos, y aquellos que tienen arancel presentan costos accesibles.
Las actividades están diseñadas para todas las edades, desde los 3 años hasta adultos mayores, con horarios variados que permiten compatibilizar con el estudio, el trabajo y la vida cotidiana.
Para inscripciones y consultas, los interesados pueden acercarse a la Casa de la Cultura Doña Paula de lunes a viernes de 8 a 12:30 y de 18 a 20:30. Además, ante cualquier duda pueden comunicarse a través de las redes institucionales de Maipú Municipio.