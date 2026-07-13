Qué talleres gratuitos ofrece Maipú: danza, teatro, música, artes y costura en la Casa de la Cultura Prensa Municipalidad de Maipú

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Por Sitio Andino Departamentales







La Municipalidad de Maipú dio a conocer la variedad de propuestas artísticas disponibles para todas las edades. La Casa de la Cultura Doña Paula es el punto de reunión cultural para los vecinos que busquen aprender y disfrutar del arte, el teatro y el baile.

La iniciativa busca brindar espacios de aprendizaje y esparcimiento generando pertenencia y desarrollo personal en el departamento. La amplia grilla incluye danza, música, teatro, artes visuales, costura y tejido, entre otras disciplinas. La mayoría de los talleres son completamente gratuitos, y aquellos que tienen arancel presentan costos accesibles.

Las actividades están diseñadas para todas las edades, desde los 3 años hasta adultos mayores, con horarios variados que permiten compatibilizar con el estudio, el trabajo y la vida cotidiana.

Para inscripciones y consultas, los interesados pueden acercarse a la Casa de la Cultura Doña Paula de lunes a viernes de 8 a 12:30 y de 18 a 20:30. Además, ante cualquier duda pueden comunicarse a través de las redes institucionales de Maipú Municipio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @cultura.maipu Qué talleres gratuitos hay disponibles en Maipú Folclore para principiantes: a partir de los 18 años. A cargo de Daiana Vallejo, los lunes de 19 a 21.

a partir de los 18 años. A cargo de Daiana Vallejo, los lunes de 19 a 21. Ballet "Dejando huellas": para mayores de 18 años. A cargo de Daiana Vallejo, los miércoles y viernes de 19 a 21.

para mayores de 18 años. A cargo de Daiana Vallejo, los miércoles y viernes de 19 a 21. Folclore para principiantes: para mayores de 50 años. A cargo de Fabián Álvarez, los martes de 18 a 20 y jueves de 19 a 20.

para mayores de 50 años. A cargo de Fabián Álvarez, los martes de 18 a 20 y jueves de 19 a 20. Ballet "Retumba mi Alma": para mayores de 50 años. A cargo de Fabián Álvarez, los martes y jueves de 20 a 21.

para mayores de 50 años. A cargo de Fabián Álvarez, los martes y jueves de 20 a 21. Modas: para mayores de 15 años. A cargo de Herminia Gutiérrez, los martes o jueves de 10 a 12.

para mayores de 15 años. A cargo de Herminia Gutiérrez, los martes o jueves de 10 a 12. Maipufónica: para mayores de 8 años. A cargo de Gonzalo Chambella, los sábados de 9 a 13.

para mayores de 8 años. A cargo de Gonzalo Chambella, los sábados de 9 a 13. Música, guitarra y canto: para mayores de 30 años. A cargo de Matías Vele, los miércoles de 19 a 20:30.

para mayores de 30 años. A cargo de Matías Vele, los miércoles de 19 a 20:30. Canto y ensamble: para mayores de 18 años. A cargo de Emir Maza, los viernes de 19 a 20:30.

para mayores de 18 años. A cargo de Emir Maza, los viernes de 19 a 20:30. Teatro para adultos: para mayores de 15 años. A cargo de Verónica Jouas, los martes y jueves de 18 a 21.

para mayores de 15 años. A cargo de Verónica Jouas, los martes y jueves de 18 a 21. Artes visuales: para niños de 5 a 7 años. A cargo de Lorena Ordovini, los viernes de 18 a 19:30.

para niños de 5 a 7 años. A cargo de Lorena Ordovini, los viernes de 18 a 19:30. Artes visuales: para niños de 8 a 11 años. A cargo de Lorena Ordovini, los viernes de 19:30 a 21.

para niños de 8 a 11 años. A cargo de Lorena Ordovini, los viernes de 19:30 a 21. Maipú coral: para mayores de 18 años. A cargo de Emir Maza, los sábados de 10 a 13. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @cultura.maipu Talleres con aranceles Folclore escuelita: para niños de 3 a 5 años. A cargo de Lucas Alvarado, los martes y jueves de 18:30 a 19:30. Costo: $15.000.

para niños de 3 a 5 años. A cargo de Lucas Alvarado, los martes y jueves de 18:30 a 19:30. Costo: $15.000. Folclore infantil: para niños de 6 a 12 años. A cargo de Lucas Alvarado, los martes y jueves de 19:30 a 20:30. Costo: $15.000.

para niños de 6 a 12 años. A cargo de Lucas Alvarado, los martes y jueves de 19:30 a 20:30. Costo: $15.000. Folclore juvenil: para jóvenes de 13 a 17 años. A cargo de Lucas Alvarado, los miércoles y viernes de 18:30 a 20:30. Costo: $15.000.

para jóvenes de 13 a 17 años. A cargo de Lucas Alvarado, los miércoles y viernes de 18:30 a 20:30. Costo: $15.000. Folclore Mayor: para adultos de 18 a 40 años. A cargo de Lucas Alvarado y Tania Canedo, los martes, jueves y viernes de 20:30 a 22. Costo: $15.000.

para adultos de 18 a 40 años. A cargo de Lucas Alvarado y Tania Canedo, los martes, jueves y viernes de 20:30 a 22. Costo: $15.000. Costura: para mayores de 15 años. A cargo de Herminia Gutiérrez, los miércoles de 15 a 17. Costo: $12.000.

para mayores de 15 años. A cargo de Herminia Gutiérrez, los miércoles de 15 a 17. Costo: $12.000. Tejido 2 agujas / crochet: para mayores de 15 años. A cargo de María Quispe, los lunes de 15 a 17 o sábados de 10 a 12. Costo: $12.000.

para mayores de 15 años. A cargo de María Quispe, los lunes de 15 a 17 o sábados de 10 a 12. Costo: $12.000. Teatro para niños: para niños de 5 a 9 años. A cargo de Matías Piccione, los lunes de 19 a 20. Costo: $15.000.

para niños de 5 a 9 años. A cargo de Matías Piccione, los lunes de 19 a 20. Costo: $15.000. Teatro para niños: para niños de 10 a 14 años. A cargo de Matías Piccione, los lunes de 20 a 21. Costo: $15.000.